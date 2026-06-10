S vill bygga Stockholmsradhus

Stockholms stad har på uppdrag av det rödgröna styret presenterat konceptet Stockholmsradhus. Det nya konceptet ska göra det möjligt att bygga fler radhus med hög kvalitet, kortare ledtider och lägre kostnader för stockholmarna. Även privata aktörer inkluderas.

Stockholmsradhusen har tagits fram som ett koncepthus för stadsradhus, med inspiration från Stockholmshusen och med syfte att skapa fler bostäder för barnfamiljer.

Genom ett gemensamt koncept för gestaltning, projektering och byggande ska tiden från idé till färdig bostad kunna kortas. Målet är att Stockholmsradhusen ska göra radhusboendet mer tillgängligt för fler stockholmare.

– Vi ska bygga vackra och välplanerade bostäder som håller nere kostnaderna så att priset eller hyran blir rimlig, säger Emilia Bjuggren (S).

Stockholmsradhusen ska kunna byggas av allmännyttan och av privata byggaktörer, både som hyresrätt och som bostadsrätt.

Konceptet gör det möjligt att bygga mindre projekt som kan komplettera befintliga bostadsområden och skapa fler bostäder utan att vänta på stora stadsutvecklingsprojekt.

Den 11 juni ges den första markanvisningen för Stockholmsradhus i Ormkärr i södra Stockholm, där Stockholmshem föreslås få uppdraget att utveckla det första projektet.

Fakta om Stockholmsradhus

Stockholmsradhus är ett nytt koncepthus för stadsradhus som utvecklats av Stockholms stad.

Konceptet bygger vidare på erfarenheterna från Stockholmshusen som lett till bostäder med 15-30 procent lägre hyror jämfört med annan nyproduktion.

Syftet är att korta ledtider, sänka produktionskostnader och skapa prisvärda bostäder med hög arkitektonisk kvalitet.

Radhusen ska lämpa sig för kompletteringsbebyggelse i hela Stockholm.

Målet är att fler barnfamiljer ska kunna bo kvar i Stockholm när familjen växer.