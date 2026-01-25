Ruzbeh Shamloo.

Ruzbeh Shamloo ny projektchef vid Creiman

Creiman stärker sin organisation genom att rekrytera Ruzbeh Shamloo till rollen som head of project management.

Annons

Läs även

Ruzbeh Shamloo har mångårig erfarenhet från fastighetssektorn och kommer närmast från Besqab, där han arbetade som Projektchef. Dessförinnan har han haft ledande projektroller på CA Fastigheter och Aros Bostad, med erfarenhet av både bostads- och kommersiella utvecklingsprojekt.

I sin nya roll kommer Ruzbeh att vidareutveckla Creimans projektledningsfunktion och bidra till bolagets fortsatta expansion, med särskilt fokus på projektens genomförandefas.

– Vi är mycket glada att välkomna Ruzbeh till Creiman. Hans erfarenhet och djupa förståelse för projektgenomförande stärker vårt team ytterligare, säger Kaveh Feliciano, vd för Creiman.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Oscar Engelbert vann striden – krävdes på 100 miljoner

Peter Eriksson: ”Domen är bedrövlig, jag överklagar”.

Tvättbjörnen köper för 200 mkr

Säljaren i mål med försäljning tre av fyra.

Stendörren köper portfölj för 1,3 miljarder

Fastigheterna är fullt uthyrda. Total uthyrningsbar yta: 63.000 kvadratmeter.

Säljer högt bostadshus inom tullarna

Säljer efter fem års innehav. Nybyggt med vattenutsikt. FV berättar om priset och prisutvecklingen.

Vasakronan hyr ut 3.600 kvm

Hyr bland annat ut 2.500 kvm till WSP. Lämnar fastighet som ingick i affär för 2,4 miljarder kronor.

Bakslag för Castellums stora logistikpark

Castellum kommenterar regeringsbeslutet.

Vill hitta lönsamhet i de oslipade diamanterna

FV Fokus. FV frågar ut Gustaf Segerborg, vd på Flexfast.  Om att fynda på en bottenfrusen marknad.  Orealistiska prisförväntningar.  Hur man ökar hyresgästens betalningsvilja.
Krönika

Det vore bra att prata lite mindre om Nobel Center

”Vi bråkar om Nobel Center – medan framtidens samhälle faller mellan stolarna.”

NCC gör nedskrivning av värden med miljard

”En dämpad marknad för kommersiella fastigheter”. FV berättar vad som ligger bakom.
Markus Aujalay, Slussgården, Snäckan 8.

Slussgården hyr ut till stjärnkrögare

Bara dagar efter den stora konferensuthyrningen.

Rekryterar Areims tidigare vd

Går in som ny affärsenhetschef.

Listor: Så bra var rådgivarna i olika områden i landet 2025

Fyra olika vinnare i fyra kategorier.

Logistea köper för 300 mkr

Två fastigheter om totalt 33.000 kvm lokaler ingår i transaktionen.
Repslagaren, Östermalm. Folksam

Köper på Östermalm för 1 miljard

Äger fastighet i närheten. Säljer efter sex års innehav. Strax över 170.000 kr/kvm.

FV Affärskarta – se fler affärer i närområdet
Tillbaka till förstasidan