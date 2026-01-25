Ruzbeh Shamloo ny projektchef vid Creiman

Creiman stärker sin organisation genom att rekrytera Ruzbeh Shamloo till rollen som head of project management.

Ruzbeh Shamloo har mångårig erfarenhet från fastighetssektorn och kommer närmast från Besqab, där han arbetade som Projektchef. Dessförinnan har han haft ledande projektroller på CA Fastigheter och Aros Bostad, med erfarenhet av både bostads- och kommersiella utvecklingsprojekt.

I sin nya roll kommer Ruzbeh att vidareutveckla Creimans projektledningsfunktion och bidra till bolagets fortsatta expansion, med särskilt fokus på projektens genomförandefas.

– Vi är mycket glada att välkomna Ruzbeh till Creiman. Hans erfarenhet och djupa förståelse för projektgenomförande stärker vårt team ytterligare, säger Kaveh Feliciano, vd för Creiman.