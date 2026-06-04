Rutinerad toppduo lämnar Akademiska Hus

Akademiska Hus gör förändringar i företagsledningen. Mot bakgrund av bolagets nya strategiska inriktning har vd Caroline Arehult med Cecilia Wide, marknads- och kommunikationsdirektör, samt Ulf Däversjö, direktör för affärsteknik och utveckling, gemensamt kommit överens om att duon lämnar sina roller och Akademiska Hus.

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Förändringen är en del av den förflyttning Akademiska Hus nu gör mot tydligare prioriteringar och ett ökat fokus på bolagets kärnleverans.

Cecilia Wide har suttit i Akademiska Hus företagsledning i 13 år och har haft en central roll i att utveckla bolagets marknads- och kommunikationsarbete samt bidragit strategiskt till Akademiska Hus utveckling och position som långsiktig partner till Sveriges lärosäten. Ulf Däversjö har suttit i företagsledningen i 11 år och har bidragit starkt till Akademiska Hus affärsutveckling, digitala transformation, innovationsarbete och strategiska förflyttning.

– Cecilia och Ulf har under lång tid bidragit med stort engagemang, hög kompetens och stark drivkraft i utvecklingen av Akademiska Hus. Jag vill rikta ett stort tack till dem för deras insatser och för det avtryck de har gjort i bolaget, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.

– Det förändrade fokuset i strategin innebär också att uppdraget framåt blir ett annat. Efter många år i företagsledningen och en stark utvecklingsresa för marknads- och kommunikationsarbetet känns det som rätt tid att lämna över, säger Cecilia Wide.

– Vi har gjort en viktig utvecklingsresa inom affärsutveckling, digitalisering och innovation. När fokus nu i högre grad ligger på att omsätta detta i stabil och robust leverans med fortsatt utveckling inom digitalisering, är det ett naturligt tillfälle att lämna över till någon annan att ta arbetet vidare, säger Ulf Däversjö.

Förändringen sker från midsommar.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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