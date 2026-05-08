RSG Stockholm förvärvar 180 000 kvm mark i Mariestad

Fastighetsutvecklaren RSG Stockholm AB har förvärvat fastigheterna Sund 4:9 och 4:10 i Mariestad från XR Fastigheter AB. Förvärvet omfattar 180 000 kvm mark där bolaget nu inleder utvecklingen av Logistikparken Sund; 100 000 kvadratmeter logistikfastighet vid E20.

– Vi är väldigt glada över att ha fått till den här affären eftersom vi ser den enorma potential Mariestad har, både kopplat till Volvos satsningar men också den fantastiska utveckling som Metsä Tissue AB har haft genom sina massiva investeringar. Det är ett tydligt tryck i regionen och vi vill vara med och bidra till den utvecklingen, säger Per Anderson, grundare av RSG-gruppen.

Projektet Logistikparken Sund initierades för flera år sedan men har haft en successiv och långsiktig uppstartsfas. Dels har det globala marknadsläget varit utmanande under perioder, dels har ägarstrukturen hos säljarna förändrats över tid.

– Dialogen med alla parter har varit rakt igenom god, men en sak är säker: utan en aktiv och viljestark politisk ledning samt lösningsorienterade tjänstemän hade trösklarna varit betydligt högre. Mariestad har varit ett skolexempel i etableringssammanhang, menar Anderson.

Den första etappen av projektet beräknas stå färdig den 1 oktober 2027. Därefter planeras fortsatt utbyggnad i takt med marknadens efterfrågan.

– Vi upplever redan idag ett starkt intresse från marknaden och allas bedömning är att efterfrågan kommer att bli extremt hög inom några år. Vi känner oss mycket trygga med den etappindelning som tagits fram, men har samtidigt gjort vissa justeringar för att kunna accelerera tempot vid behov. Därför etablerar vi nu nära kontakt med lokala entreprenörer och hantverkare för att kunna ha örat mot rälsen och säkerställa hög genomförandekapacitet, avslutar Per Anderson.

