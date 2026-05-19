Roccia Fastigheter förvärvar industrifastighet i Täby

Selma Legal agerade juridiskt ombud för Roccia i samband med transaktionen. New Property var rådgivare åt säljaren.

Roccia Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Granaten 3 på Parmvägen 10A i Täby, Stockholm. Fastigheten har en yta om cirka 2 000 kvm och består av industrilokaler samt 24 lägenheter för korttidsboende. Cirka 1 100 kvm industriyta är vakant.

Förvärvet är ett led i Roccias strategi att addera fastigheter i Stockholms närförorter. Tillträde sker efter sommaren.