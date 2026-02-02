Robin Sundin lämnar Wästbygg för Setterwalls

Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg har utsett Robin Sundin till ny Managing Partner. Efter fyra år på ledande befattningar inom bygg- och fastighetsbranschen, senast som COO på börsnoterade Wästbygg Group, återvänder Robin Sundin alltså till Setterwalls.

Robin Sundin var verksam på Setterwalls mellan 2018 och 2022, då han också ansvarade för byråns bolags- och aktiemarknadsgrupp i Göteborg. Som etablerad advokat med expertis inom kapitalmarknadsrätt, bolagsrätt och M&A har Sundin lång erfarenhet av komplex rådgivning och ledarskap i transaktionsintensiva miljöer.

– Jag är glad och hedrad över förtroendet. Mina år i bygg- och fastighetsbranschen har gett mig en djup förståelse för de utmaningar våra klienter möter i tider av osäkerhet, och de krav som ställs på ett tydligt och långsiktigt ledarskap i en föränderlig marknad. Nu ser jag fram emot att fortsätta utveckla Setterwalls tillsammans med mina engagerade kollegor, säger Robin Sundin.

– Vi går in i året med full kraft. Signalerna från både klienter och samarbetspartners är tydliga: marknaden har vänt och aktiviteten ökar. Vi ser ett växande behov av strategisk rådgivning i takt med att strukturaffärer och börsrelaterade processer åter tar fart. Våra expertteam ser en klart ökad efterfrågan och det gäller inte minst inom framstående områden som M&A och kapitalmarknadsrätt, fastighetstransaktioner, tech, miljörätt och obeståndsjuridik, säger Robin Sundin.

Robin Sundin tillträder den 1 februari 2026 och efterträder Jenny Hammarberg.