Rituals till Eurocommercial i Skövde

I slutet av augusti kommer Rituals flytta in hos Eurocommercial i Skövde. Etableringen på Elins Esplanad kommer bli en minst sagt uppskattad satsning.

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– Denna etablering är helt enligt den linje som vi jobbar efter – att ständigt utveckla, förnya och komplettera vårt centrum med nya starka koncept som våra kunder efterfrågar, säger Olof Ljungberg, centrumchef Elins Esplanad.

Rituals Cosmetics är ett nederländskt företag som grundades år 2000 av Raymond Cloosterman. Idag har Rituals över 1 400 butiker i fler än 33 länder.

– Elins Esplanad erbjuder ett utmärkt läge och hela teamet ser fram emot att ge våra kunder en fantastisk shoppingupplevelse, säger Joakim Klingsell, Managing Director för Rituals Norden.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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