Rituals öppnar ny outletbutik i Barkarby

Rituals grundades år 2000 i Amsterdam.

– Rituals stärker vårt utbud inom skönhet och livsstil, en kategori som vi har stor potential att växa inom. Vi ser verkligen fram emot öppningen och är övertygade om att det kommer bli en succé, säger Frida Torbiörnsson, centrumchef på Stockholm Quality Outlet.

Etableringen i Barkarby är en del av Rituals fortsatta satsning på den svenska marknaden.

– Öppningen av den nya butiken på Stockholm Quality Outlet ger oss en spännande möjlighet att möta både befintliga och nya kunder på en stark handelsdestination. Etableringen är ett viktigt steg för att stärka vår närvaro på den svenska marknaden och gör det möjligt för oss att erbjuda ett kurerat urval av Rituals produkter till attraktiva priser, samtidigt som vi behåller den varumärkesupplevelse som Rituals är känt för, säger Joakim Klingsell, Managing Director Nordics på Rituals.

Stockholm Quality Outlet har haft fyra rekordår i rad sedan 2022, både sett till antal besökare och omsättning.

Rituals öppnar den 16 juni.