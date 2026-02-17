Rikshem säljer för 235 mkr i Helsingborg

Rikshem avyttrar åtta fastigheter i Helsingborg till den Skånebaserade aktören Insig. Affären omfattar 170 lägenheter om cirka 13 000 kvm uthyrningsbar yta. Köpeskillingen landar på 235 miljoner kronor. Det är andra gången som Insig förvärvar från Rikshem.

Colliers var rådgivare till säljaren.

Fastigheterna som avyttras är belägna i stadsdelen Planteringen i södra Helsingborg. De åtta fastigheterna som avyttras är Valhall 17 och 18, Pinjen 5 och 8, Nässlan 4, 12 och 13 och Carnot 8. Avyttringen uppgår till 235 miljoner kronor och görs i nivå med den senaste värderingen. Efter försäljningen har Rikshem fortsatt drygt 2 700 lägenheter i Helsingborg.

– Helsingborg är en tillväxtort med potential som vi tror på. Genom avyttringen kan vi arbeta mer fokuserat och utveckla vårt övriga bestånd på orten, säger Anette Frumerie, vd Rikshem.

– Vi fortsätter öka vår närvaro i västra Skåne och förvärvar här ett bra, samlat och effektivt fastighetsbestånd i Helsingborg. Tillsammans med våra fastigheter i nordvästra Skåne utökar vi vår förvaltningseffektivitet och områdeskoncentration. Med förädlingspotential i energiomställningar och intäktshöjande insatser passar fastigheterna väl in i Insigs tillväxtstrategi. Vi är glada över att framgångsrikt ha genomfört affären med Rikshem och blickar framåt mot fortsatt expansion, säger Dan Astrén, vd på Insig.

Planerat frånträde för fastigheterna är 1 april.

Det är andra gången som Insig köper från Rikshem. Sommaren 2025 förvärvades ett bestånd i Nyköping för 265 miljoner kronor.

Insig är ett växande fastighetsbolag med huvudkontor i Malmö. Bolagets fastighetsbestånd utgörs främst av bostäder. Dan Astrén var med och grundade Signatur Fastigheter 2014.