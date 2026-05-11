Rikshem bygger till äldreboende i Uppsala

Nu påbörjar Rikshem om- och tillbyggnation av äldreboendet Karl-Johansgården i Uppsala. Projektet omfattar en större renovering av de 92 lägenheterna samt en utbyggnad för att tillskapa ytterligare nio lägenheter. På onsdag tas ett officiellt första spadtag och i slutet av 2027 står det klart för inflyttning.

(Den 4 juni arrangeras Fastighetsdagen Uppsala, se fullständigt program och möjlighet till anmälan här!)

Äldreboendet Karl-Johansgården är en del av Uppsala kommuns vård- och omsorgsverksamhet. Fastigheten är byggd på 1960-talet och är i behov av renovering och modernisering. De dryga 8 000 kvadratmeterna ska nu utvecklas till ett modernt och effektivt äldreboende.

– Vi är glada att vi äntligen kan sätta spaden i marken. Karl-Johansgården är ett äldreboende med fint läge vid Fyrisån. Det känns mycket positivt att fortsätta vårt goda samarbete med kommunen och bidra till att möta det ökande behovet av äldreboendeplatser i takt med att antalet äldre i befolkningen ökar, säger Catrin Viksten, förvaltningschef samhällsfastigheter på Rikshem.

Utöver fler boendeplatser byggs det till en ny matsal och trivselytor för de boende. För personalen görs förbättringar i arbetsmiljön genom bland annat bättre överblickbarhet mellan avdelningarna samt nya badrum med höj- och sänkbara toaletter. Utemiljön med sina gårdsytor disponeras om för att möjliggöra fler aktiviteter och skapa en lugn och grön miljö.

Genom att använda befintlig stomme istället för att bygga helt nytt kan klimatpåverkan minskas med upp till 60 procent. Utöver det kommer material och vitvaror återbrukas, vilket ger en positiv klimatbesparing.

Uppsala kommun har tecknat ett avtal på 20 år med Rikshem som gäller från och med hyresgästens tillträde av lokalerna, preliminärt från 2027.