Riksbyggen hyr lokaler av Cernera i Borås

Cernera har tecknat avtal med Riksbyggen om ca 560 kvadratmeter i fastigheten Raklinjen 2 i Brämhult, Borås. Lokalen möjliggör att Riksbyggen kan samlokalisera flera av sina funktioner i fastigheten.

Lokalen med ett skyltläge mot riksväg 40 ger tillgänglighet till Borås alla stadsdelar samt närliggande orter. Runt fastigheten finns goda parkeringsmöjligheter och i närområdet finns kollektivtrafik, matbutiker, restaurang och gym.

Lokalen kommer anpassas efter Riksbyggens behov med bland annat port, lager, tvätt och kontor vilket ger verksamheten möjlighet att samlokalisera flera av sina funktioner under ett tak.

– Raklinjen är en fastighet i startgroparna för en omställning där visionen är klar och nu börjar realiseras. Riksbyggens etablering ligger väl i linje med den visionen, och vi är glada att kunna erbjuda en tillgänglig och funktionell yta för en verksamhet med stor andel servicetrafik, säger Oskar Malmén, vd på Cernera.

I fastigheten finns det fortfarande lediga lokaler av olika karaktär, från handel, lager- och verkstadslokaler med lastportar i markplan till kontorslokaler på våningarna ovanför, med möjlighet till flexibla kombinationslösningar. I sin helhet rymmer fastigheten 8 100 kvadratmeter.