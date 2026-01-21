Riksbyggen sålt takvåning om 136 kvm i Brf New York

Riksbyggen har sålt den första av sex unika Roof Garden-lägenheterna i Brf New York på Masthuggskajen i Göteborg. Lägenheten på våning 16 bjuder på 136 kvm av modern elegans, en egen takterrass och panoramavy över Göteborg. Intervallet för lägenheterna i Brf New York spänner från 4.100 000 kr till 24.250 000 kronor.

Brf New York Läge: Masthuggskajen, Göteborg

Antal lägenheter: 68 totalt, varav 14 kvarstår

Prisintervall: Från 4.100 000 kr till 24.250 000 kr

Boarea: 60–172 kvm, 2-4 rok

Roof Garden-lägenheter: 6 stycken på våning 16-18, varav två är etagelägenheter

Planerad inflyttning: 2027-2028

Brf New York är en del av det nya kvarteret The Parkside vid Masthuggskajen, där Göteborg växer med nya bostäder och stadsrum. Kvarteret har fått sitt namn från sin internationella atmosfär präglad av influenser från New York – därav namnet på den 18 våningar höga byggnaden. Projektet har fått stort intresse sedan säljstarten i april, och nu tar försäljningen ytterligare ett steg framåt med den första sålda Roof Garden-lägenheten. Det finns fortfarande några lägenheter kvar att välja mellan i projektet.

– Det känns fantastiskt roligt att vi nu har sålt vår första Roof Garden-lägenhet. Det visar att det finns ett tydligt intresse för de här unika bostäderna med himlen som tak. Det är glädjande att se att köparna uppskattar både läget och de höga boendekvalitéerna vi erbjuder, säger Anders Radne, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad i Göteborg.

De sex Roof Garden-lägenheterna ligger på våning 16, 17 och 18 i Brf New York och är något nytt för Riksbyggen. Lägenheterna har generösa gröna terrasser och två av dem är etagelägenheter som sträcker sig över två våningsplan. Med himlen som tak och fri utsikt över Göteborg erbjuder de ett unikt boende högt ovanför staden. På våning 16 finns även en gemensam takterrass för alla boende.

Den nu sålda lägenheten är på 136 kvadratmeter med fönster i tre väderstreck och har en generös terrass på nästan 50 kvadratmeter i västerläge med utsikt mot hamninloppet. Genomgående kännetecknas lägenheten av fina materialval, modern utrustning och höga boendekvalitéer i alla detaljer – som exempelvis eksnickerier i köket och en- eller tvåstavsparkett i mörk ek.

– För oss på Riksbyggen är The Parkside ett nyskapande och inspirerande projekt där vi utvecklar framtidens boende på höjden. Kvarteret samlar hyresrätter, bostadsrätter, kontor och butiker i en unik helhet som skapar liv, rörelse och gemenskap dygnet runt. Det är som en stad i miniformat – fast på höjden, säger Dzejna Wallin, marknadsområdeschef på Riksbyggen i Storgöteborg.

Samtidigt som Brf New York tar form utvecklar Riksbyggen flera bostadsprojekt i Storgöteborg. På Masthuggskajen byggs Brf Sydney, medan det på Hisingen och i Mölndal planeras äganderätter i form av kedjehus och friliggande villor. Vid Selma Lagerlöfs torg finns Brf Mårbacka och Brf Dunungen, och i Lindholmshamnen erbjuds bland annat kooperativa hyresrätter för unga vuxna i Futura Clara.

– Vi bygger för att möta många olika behov, från unga vuxna som tar sitt första steg in på bostadsmarknaden till familjer och dem som söker något mer exklusivt. Det händer mycket i området just nu, och Göteborg fortsätter att vara en stark och dynamisk marknad för Riksbyggen, avslutar Dzejna Wallin, marknadsområdeschef i Storgöteborg.