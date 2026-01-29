Styrräntan lämnas oförändrad på 1,75 procent

Ingen överraskning: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad för tredje gången. Senaste sänkningen inträffade i september, sedan dess har räntan legat oförändrad på 1,75 procent.

Räntebesked våren 2026: 29 januari

19 mars

7 maj

20 augusti

Den geopolitiska utvecklingen har, inte minst på grund av Trumps utrikespolitik, varit dramatisk. Vilka följder det får är oklart, skriver Riksbanken, och som man vet om man följer nyheterna, förändras allt snabbt. Trots det har de finansiella marknaderna reagerat i begränsad omfattning, enligt banken. Dollarn har dock fortsatt att försvagas, bland annat mot den svenska kronan.

Riksbanken skriver i en kommentar:

”Trots detta har den svenska ekonomin vuxit i god takt i slutet av 2025. Ny information indikerar att hushållens konsumtion fortsatte att öka och att utvecklingen för hela ekonomin har varit något starkare än väntat. Läget på arbetsmarknaden är alltjämt svagt, men det finns allt tydligare tecken på att det förbättras. Inflationen i december var lägre än väntat och är nu nära målet på 2 procent. Sammantaget står sig inflations- och konjunkturutsikterna från december i stora drag.

Direktionen bedömer att den nuvarande nivån på styrräntan bidrar till att konjunkturen stärks och inflationen stabiliseras kring målet på sikt. Direktionen har därför beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 1,75 procent. Styrräntan förväntas ligga kvar på denna nivå under en tid framöver, i linje med prognosen i december.”

Dagarna är förbi när det spåddes räntesänkningar. Nu handlar prognoserna snarare om när det kan komma en räntehöjning vilket de flesta storbanker tror sker under 2027 och att räntan därmed lämnas oförändrad under hela 2026. Men, Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, utesluter inte en räntesänkning i maj eller juni, och skiljer därmed ut sig från andra analytiker.

Vid det senaste räntebeskedet skrev Riksbanken i en kommentar att ”Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig förväntas styrräntan ligga kvar på denna nivå (1,75% reds.anm.) under en tid framöver.”

När jämförelsetjänsten Zmarta i januari bad storbankernas chefsekonomer spå om ränteutvecklingen var det sex banker som siade om en räntehöjning under 2027 och en som tror att det sker tidigare än så.

SBAB, Robert Boije: höjning i mars 2027.

SEB, Jens Magnusson: höjning april–september 2027.

Handelsbanken, Christina Nyman: höjning mars 2027.

Swedbank, Mattias Persson: höjning september–november 2027.

Danske Bank, Susanne Spector: höjning december 2026.

Länsförsäkringar, Alexandra Stråberg: höjning under första halvåret 2027.

Nordea, Annika Winsth: höjning januari–februari 2027.

Under gårdagen lämnade den amerikanska centralbanken Federal Reserve, FED, räntan oförändrad i intervallet 3,50–3,75 procent. Det var väntat, men pressen från president Trump är fortsatt hård. Under sista halvåret av 2025 sänkte FED räntan tre gånger på raken.

Även i Sverige sänktes räntan tre gånger under 2025. Räntesänkningarna startade i maj 2024 och har varit totalt åtta till antalet, från toppen 4,00 procent till dagens 1,75 procent. Räntan har alltså pressats ner med 2,25 procent sedan maj 2024.