Riksbankens lämnar styrräntan oförändrad

Sista räntebeskedet för året – och Riksbanken lämnar den oförändrad även för december, vilket innebär att den ligger kvar på 1,75 procent. Räntan väntas ligga kvar på denna nivå en tid framöver.

Räntebesked våren 2026: 29 januari

19 mars

7 maj

Riksbanken skriver i en kommentar:

”Jämfört med prognosen i september har tillväxten varit högre och konjunkturen bedöms vara starkare. Läget på arbetsmarknaden är fortsatt svagt, men det finns allt tydligare tecken på att det är på väg att förbättras. Utvecklingen ger allt som allt direktionen ytterligare trygghet i att återhämtningen har kommit i gång, även om det dröjer innan konjunkturläget är normalt.

Sammantaget ser konjunkturutsikterna något bättre ut, medan inflationsutsikterna bedöms stå sig. Direktionen bedömer att en styrränta på nuvarande nivå bidrar till att stärka den inhemska efterfrågan och därmed även konjunkturen. Det ger i sin tur förutsättningar för att inflationen stabiliseras nära målet på sikt.

Direktionen har därför beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 1,75 procent. Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig förväntas styrräntan ligga kvar på denna nivå under en tid framöver.”

Inför torsdagens besked förväntade sig de flesta analytiker att räntan kommer att ligga kvar på 1,75 procent. Nu handlar prognoserna snarare om vad som kommer att hända framöver.

– Riksbanken kommer att hålla kvar styrräntan på 1,75 procent och där kommer man vara under större delen av 2026 också. Samtidigt kommer de sannolikt signalera att man ser högre tillväxt framgent och justera upp räntebanan på längre sikt och därmed indikera två höjningar i stället för en under 2027. Marknaden tror att första räntehöjning kommer tidigare och prisar in en höjning redan under andra halvan 2026, säger Stefan Westfeldt, kapitalförvaltningschef på Vinga Asset Management till Fastighetsvärlden.

Med tanke på den lägre inflationen och en starkare tillväxt tror SEB:s chefsstrateg Olle Holmgren och Amanda Sundström, valutastrateg och räntestrateg för samma bank, att Riksbanken fortsätter på den linjen. Men duon utesluter inte att det kan komma en räntesänkning under våren eller sommaren om inflationen blir för låg eller om återhämtningen i tillväxten eller på arbetsmarknaden försenas.

KPI sjönk till 2,3 procent i november i jämförelse med Riksbankens prognos på 2 procent.

Handelsbankens prognos är att styrräntan förblir oförändrad fram till det första kvartalet 2027. Då kommer en första höjning, tror Johan Löf, prognosansvarig på storbanken.

Nordea förväntar sig tre höjningar under 2027 där den första sker tidigt på året för att i december landa på 2,5 procent.

Swedbank förväntar sig att Riksbanken behåller räntan oförändrad till december 2027 då Riksbanken höjer den till 2 procent. Detsamma gäller för SBAB och Länsförsäkringar. Danske Bank prognostiserar att första höjningen kommer i december 2026 och att räntan i slutet av 2027 ligger på 2,25 procent.

Under 2025 har räntan sänkts tre gånger och sedan sänkningen startade i maj 2024 har sänkningarna varit totalt åtta gånger, från toppen 4,00 procent. Räntan har alltså pressats ner med 2,25 procent sedan maj 2024.