Rikard Améen.

Rikard Améen tar över efter David Werner

Rikard Améen tar steget in i rollen som uthyrningschef för kontor vid New Property. Han tar över efter David Werner.

Rikard Améen har arbetat inom New Property sedan 2011 och har under den tiden byggt upp en stark kompetens inom kommersiell uthyrning.

– Jag är väldigt stolt och glad över förtroendet att ta över denna roll. New Property är ett bolag med stark kultur och höga ambitioner, och jag ser fram emot att fortsätta driva vår uthyrningsaffär framåt tillsammans med vårt växande team, säger Rikard Ameén, Head of leasing Office.

– Rikard har under lång tid levererat fantastiska resultat och visat ett stort engagemang för både kunder och kollegor. Hans nya roll är ett naturligt steg i vår tillväxtresa. Vi passar på att tacka David Werner, tidigare uthyrningschef för kontor för det arbetet han gjort på New Property under 17 år och önskar honom stort lycka till, säger Henrik Eklund, CEO på New Property.

David Werner röstades 2022 fram till Årets lokalkonsult av Fastighetsvärldens jury.

FV saknar kännedom om vad Werner ska göra framöver.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

