Haninge Jordbromalm 6:95 samt konceptrendering.

Rexbo bygger nytt i Jordbro

Rexbo Gröna Industrihus, med Alma Property Partners som huvudägare, påbörjar utvecklingen av en ny lager- och verksamhetsfastighet på Haninge Jordbromalm 6:95 vid Traversvägen 14 i Jordbro industriområde.

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Projektet omfattar cirka 4 000 kvadratmeter uthyrningsbar byggnadsarea och utformas flexibelt för att kunna hyras ut till en eller två hyresgäster.

Byggnaden kommer att erbjuda moderna lager- och verksamhetsytor med en fri takhöjd om nästan 11 meter samt 4 lastkajer och 2 markportar. Byggnaden förses med bergvärme, förbereds för installation av solceller, certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och kommer att uppnå minst energiklass B.

– Jordbro är ett av Stockholmsregionens mest etablerade industriområden och efterfrågan på mindre, moderna och nyproducerade lokaler växer samtidigt som utbudet är begränsat. Genom detta projekt fortsätter vi att utveckla vår portfölj av moderna och hållbara fastigheter som möter marknadens framtida behov, säger Hugo Cronstedt, VD och Founding Partner på Rexbo.

Byggentreprenör för projektet är Billström Riemer Andersson Bygg (BRA), medan Bushwick Partners ansvarar som teknisk rådgivare och Maree Design & Projektbyrå för arkitektur. Byggnationen planeras att påbörjas under juni 2026 och färdigställas under april 2027.

Rexbo äger och förvaltar idag 18 fastigheter i några av Stockholmsregionens mest attraktiva industriområden med över 26 000 kvadratmeter uthyrningsbar byggnadsarea och mer än 110 000 kvadratmeter mark.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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