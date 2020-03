Reviderat förslag till utdelning i NCC

NCC:s styrelse har tidigare föreslagit en utdelning på 5 SEK per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, med 2,50 SEK per aktie i april och 2,50 SEK per aktie i november.

Med anledning av rådande osäkerhet i samhället föreslår nu styrelsen att årsstämman den 1 april endast beslutar om en utdelning om 2,50 SEK per aktie, med den 3 april som avstämningsdag. Styrelsens ambition är att, om förutsättningarna medger, kalla till en extra bolagsstämma för beslut om en andra utdelning.

– Av försiktighetsskäl vill vi med detta förslag skapa ökad flexibilitet i en tid av osäkerhet. NCC har en stabil finansiell position, med en nettokassa. Styrelsen har en uttalad ambition att om så är möjligt föreslå också en andra utdelning, säger Tomas Billing, styrelseordförande i NCC.