Revelop köper vid Triangeln mitt i Malmö

Revelop har förvärvat Klerken 4, en strategiskt belägen samhällsfastighet intill Triangelns station i centrala Malmö. Fastigheten omfattar cirka 15 000 kvm uthyrbar yta och ligger i nära anslutning till Skånes universitetssjukhus och flera viktiga offentliga verksamheter. Säljare är Akademiska Hus. Köpeskillingen beräknas på ett underliggande fastighetsvärde om 268 miljoner kronor.

Fastigheten Klerken 4 innehåller i dag Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet och är belägen på Carl Gustafs väg 34 i närheten av Triangeln och Malmö Universitetssjukhus. I mars 2025 berättade Fastighetsvärlden att Odontologiska fakulteten som hyr lokaler om 13 000 kvm i fastigheten väljer att lämna Akademiska Hus för Wihlborgs nya fastighet på Universitetsholmen när den står klar i slutet av 2027.

Området runt Triangeln genomgår en omfattande stadsutveckling, med betydande investeringar i infrastruktur, offentlig service och utvecklingen av en tät blandstad. Det stärker Triangelns dynamiska position som en av Malmös viktigaste knutpunkter.

Nuvarande hyresgäst planerar att kvarstå i fastigheten under en övergångsperiod. Efter övergångsperioden avser Revelop att vidareutveckla fastigheten med verksamheter inom vård, utbildning, offentlig sektor och andra samhällsviktiga funktioner.

Genom aktiv förvaltning, riktade uthyrningsinsatser och investeringar i hållbarhet och funktionalitet är ambitionen att skapa en framtidssäkrad fastighet med långsiktigt värde för både hyresgäster och stadsmiljön.

Fastigheten är belägen vid ett av Malmös kommunikationsnav och erbjuder mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik, stora pendlingsflöden och närhet till centrala samhällsfunktioner. Med omkring 37 000 dagliga pendlare är Triangelns station en av Sveriges mest trafikerade järnvägsstationer och en central länk för resenärer till södra Sverige och Öresundsregionen. Regionen kännetecknas av en starkt integrerad svensk-dansk ekonomi och väl utbyggd infrastruktur, vilket skapar goda förutsättningar för långsiktig tillväxt och en stabil efterfrågan på välbelägna lokaler för samhällsviktiga fastigheter.

– Det här förvärvet stärker vår portfölj av samhällsfastigheter i ett av Malmös mest strategiska lägen. Kombinationen av ett mycket attraktivt läge och en tydlig utvecklingspotential skapar goda förutsättningar för långsiktigt värdeskapande. Vi ser en växande efterfrågan från vården och andra offentliga aktörer på strategiskt belägna och flexibla lokaler. Jag är övertygade om att vi genom aktiv utveckling kan skapa en fastighet som möter dessa behov under en lång tid framöver, säger Thomas Sipos, CEO & Executive Partner på Revelop.