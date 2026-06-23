Foto:HF Agency.

Revelop köper tio hotell

Revelop har förvärvat en portfölj bestående av tio budgethotell som är strategiskt belägna i Sveriges storstadsregioner. Förvärvet, som omfattar 1 080 hotellrum, utökar bolagets exponering mot hotellsektorn. Säljare är, enligt uppgift till FV, Partners Group/Brunswick.

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Colliers har varit säljarens rådgivare.

Portföljen består av välbelägna hotellfastigheter som drivs under varumärket Good Morning Hotels och omfattar totalt cirka 1 080 rum. Fastigheterna ligger centralt och tillgängligt, nära kollektivtrafik och viktiga affärscentrum. Revelop bedömer att det finns goda möjligheter att utveckla och förädla fastigheterna över tid.

Flera fastigheter är belägna i områden som just nu genomgår stor förändring och förnyelse, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för fortsatt tillväxt och långsiktigt värdeskapande. Portföljen är koncentrerad till Sveriges större storstadsregioner, som står för en betydande andel av landets befolkningsökning och ekonomiska aktivitet, vilket ytterligare stärker den långsiktiga efterfrågan på både logi och restaurang på dessa orter.

– Med det här förvärvet tillför vi hotellfastigheter med starka lägen och tydlig utvecklingspotential till vår portfölj. Fastigheterna är belägna i delmarknader som växer både strukturellt och befolkningsmässigt. Var och en av dem rymmer möjligheter som kan lyfta värdet ytterligare över tid, vilket gör att de passar väl in i vår investeringsstrategi, säger Thomas Sipos, CEO & Executive Partner på Revelop.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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