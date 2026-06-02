Revelop köper 12 500 kvm i Uppsala

Revelop förvärvar Kungsängen 34:4, en stadsnära industrifastighet i Uppsala. Säljare är Nordisk Renting. Förvärvet stärker Revelops position i en av Sveriges snabbast växande storstadsregioner. Fastigheten är bolagets andra industrifastighetsförvärv i området på kort tid.

JLL var rådgivare till säljaren. Fastigheten omfattar drygt 12 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta med ett attraktivt läge på Kungsgatan i centrala Uppsala, präglat av närhet till pågående bostads-, kommersiell-, och infrastrukturutveckling. Kungsängen har under de senaste åren utvecklats från ett traditionellt industriområde till en växande integrerad del av Uppsalas innerstad, driven av stark befolkningstillväxt och fortsatt urbanisering.

Revelop avser att effektivisera driften och förbättra fastighetens miljöprestanda. Med en total yta om 61 000 kvadratmeter skapas möjligheter att samordna utvecklingen av bolagets två fastigheter i Kungsängen, stärka deras gemensamma marknadsposition och skapa förutsättningar för framtida utvecklingsinitiativ.