Revelop hyr ut 3.000 kvm till Göteborgs Tekniska College

Revelop har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med Göteborgs Tekniska College i Sörred på Hisingen i Göteborg. Avtalet, som är en nyuthyrning, innebär att Revelop anpassar 3.000 kvadratmeter kontorsytor till moderna och för hyresgästen anpassade utbildningslokaler.

Göteborgs Tekniska College är resultatet av ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun och ägs gemensamt av Volvo Group och Volvo Cars tillsammans med Göteborgs Stad. I Sörred kommer Göteborgs Tekniska College bedriva gymnasieskola, yrkeshögskola, nationell yrkesutbildning och företagsutbildningar inom industriell teknik. Utbildningsprogrammen omfattar årligen närmare 600 elever.

– Vi är mycket glada att välkomna GTC som hyresgäst i Sörredsgården. Med avtalet stärks fastighetens långsiktiga attraktion genom att vi skapar ett modernt utbildningscampus för Sveriges auto- och tillverkningsindustri. Tillsammans med simhall, gym och restaurang blir Sörredsgården en plats för många göteborgare, säger Mathias Björkman, Head of Real Estate på Revelop.

“Det känns fantastiskt att snart få flytta in i våra nyrenoverade och skräddarsydda lokaler. Med ökad yta ger det oss helt nya möjligheter att växa, utveckla vår utbildningsverksamhet och bidra än starkare till framtidens kompetensförsörjning. Det här är ett mycket positivt steg framåt. Sörred är en strategiskt viktig plats för oss, med närhet till både industri och infrastruktur. Tillsammans med Revelop ser vi framemot att skapa en modern och inspirerande utbildningsmiljö”, säger Ewa Ekman, VDGöteborgs Tekniska College.

Sörred 8:5 är en del av Revelops tematiska investeringsstrategi, med målet att generera attraktiv avkastning genom att förädla och framtidssäkra tillgångar inom ramen för ESG-initiativ. Fastigheten genomgår för närvarande en omfattande förädling och uppgraderingar inom bland annat energioptimering, solcellsinstallationer och styrsystem för att kraftigt minska energianvändning och klimatpåverkan.