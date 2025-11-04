Revelop hyr ut 1.300 kvm till Hexagon i Mölndal

Revelop fyller en vakans genom att teckna ett femårigt avtal i nyuthyrning till Hexagon Manufacturing Intelligence Nordic om 1.330 kvadratmeter i fastigheten Generatorn 6, belägen i Mölndal.

Hexagon Manufacturing Intelligence Nordic AB är en del av Hexagon, en global ledare inom digitala lösningar som kombinerar sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Bolagets verksamhet i Göteborg fokuserar på precisionsmätning och tillverkningslösningar som hjälper industrikunder att öka effektiviteten och driva hållbarhet i sina processer.

– Vi är mycket glada att välkomna Hexagon som hyresgäst i Generatorn 6. Med avtalet stärks fastighetens långsiktiga attraktion genom att skapa en modern byggnad och hållbar arbetsmiljö för en global teknikledare, säger Mathias Björkman, Head of Real Estate på Revelop.

– Som teknikföretag har vi särskilda krav, både vad gäller moderna kontorsytor liksom industrilokalerna för hantering av maskiner och utrustning. Logistiken är också avgörande för vår verksamhet, inklusive direkt tillgång för lastbilar vid lastning och lossning. Nu får vi en komplett lösning där alla delar av verksamheten kommer att fungera optimalt under ett och samma tak, säger Henrik Jansson, Managing Director Sales Nordic & Benelux på Hexagon Manufacturing Intelligence-division.

Generatorn 6 är en del av Revelops tematiska investeringsstrategi, där målet är att generera attraktiv avkastning genom att förädla och framtidssäkra fastigheter inom ramen för ESG-initiativ. Fastigheten genomgår för närvarande uppgraderingar inom bland annat energioptimering, solcellsinstallationer och ventilationssystem för att kraftigt minska energianvändning och klimatpåverkan.