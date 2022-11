Revelop etablerar C/O Workspace i Göteborg

Revelops egenutvecklade C/O Workspace expanderar till Göteborg. Anläggningen där blir den sjätte sedan starten 2019 och är på 700 kvm.

Revelop lanserade C/O vid årsskiftet 2019 för att möta framtidens behov av flexibla och smarta kontorslöningar. Verksamheten drivs i egen regi i egna fastigheter för att kunna erbjuda attraktiva och flexibla kontorslösningar för olika typer av företag.

Sedan tidigare är C/O etablerat på fyra platser i Stockholm – Kista, Norrviken, Bredden och Haninge – och nu öppnas konceptet för första gången i en av Revelops fastigheter utanför Stockholmsområdet.

– Det finns ett stort behov av snygga och representativa flexibla kontor utanför storstädernas citykärnor. C/O har sin grund i det traditionella kontorshotellet, men med samma rumsliga och inredningsarkitektoniska upplevelse som hos co-workingaktörerna i city, säger Gabriel Andersson, affärsområdeschef C/O.

I och med Revelops förvärv av Hisinge Hus förra året och en stark efterfrågan av flexibla kontorslösningar öppnar nu C/O sin första anläggning i Göteborg. C/O i Hisinge Hus är på nära 700 kvadratmeter med totalt 70 arbetsplatser, där de första hyresgästerna redan har flyttat in.

Med C/O kan Revelop förlänga byggnaders liv, vilket är i linje med bolagets ESG-strategi. Hållbarhet genomsyrar hela co-workingkonceptet från återbruk och effektivt nyttjande av ytor till god tillgång på laddstolpar, kravmärkta möbler och kaffe. Utöver det är konceptet till stor del digitaliserat för att förenkla och effektivisera för hyresgästerna.