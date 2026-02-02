Retta går samman med Cobblestone – bildar INNA

Retta Group och Cobblestone Property Management slås ihop och bildar INNA – en ny nordisk fastighetsförvaltningsgrupp med verksamhet i Finland, Sverige och Danmark. Tillsammans blir de en ledande aktör inom nordisk fastighetsförvaltning.

Retta Group är en av de ledande fastighetsförvaltarna i Finland och Sverige, och Cobblestone Property Management är ett väletablerat fastighetsförvaltningsföretag i Danmark. Båda företagen hjälper såväl institutionella som privata fastighetsinvesterare. De har en sammanlagd omsättning på cirka 77 miljoner euro och sysselsätter 800 fastighetsexperter på 19 platser i Finland, Sverige och Danmark.

– Med fusionen strävar vi efter att bygga den ledande och mest integrerade fastighetsförvaltningsplattformen i Norden, säger Kari Virta, vd för Retta Group.

– Vi ser tydligt att både internationella och nationella kunder i Norden behöver en stark partner som erbjuder konsekvent, kundfokuserad premiumservice på alla marknader. De förväntar sig enhetlig service och särskilt förmågan att utveckla datadrivna tjänster. Fusionen kommer att ge oss fler utvecklingsresurser, och både organisationerna och kunderna kommer att dra nytta av gemensam expertis och bästa praxis, säger Kari Virta.

– Både Retta och Cobblestone har noggrant utvärderat flera strategiska alternativ på den nordiska marknaden. Tillsammans har vi hittat ett partnerskap där vår respektive syn på tjänsteutveckling, företagskultur och värderingar ligger i linje med varandra, säger Cecilia Nilsson, landschef Sverige för Retta AB.

– Genom att skapa denna större nordiska grupp får vi skalan och kapaciteten att vidareutveckla branschen och leverera mer integrerade, marknadsövergripande fastighetsförvaltningstjänster till våra kunder, fortsätter Cecilia Nilsson.

Koncernens nya namn blir INNA. Varumärket kommer att implementeras i alla tre länder under våren.

INNA:s ledningsgrupp kommer att bestå av koncernchef Kari Virta samt landscheferna Minna Toiviainen (Finland), Cecilia Nilsson (Sverige) och Ashkan Ahmadinia (Danmark). Gruppens huvudägare är riskkapitalbolaget Adelis.

I INNA:s styrelse finns betydande erfarenhet, kunskap och vision representerad, inom både nordisk fastighetsförvaltning och affärsstrategi: Magnus Meyer (ordförande), Patrik Attemark, Rasmus Juul-Nyholm, Rasmus Molander och John-Matias Uuttana.

– Namnet INNA återspeglar vilka vi är – människor med en genuin känsla för fastigheter – och hur vi arbetar – rak kommunikation, pålitlig service och ständig förbättring baserad på marknadsinformation, strategiskt tänkande och expertis, avslutar Minna Toiviainen, Cecilia Nilsson och Ashkan Ahmadinia.

