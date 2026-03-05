Från vänster: Alexander Stärnerz, Jioey Thelin och Nora Juraskovic.

Restaurangen Johanna flyttar in hos Hufvudstaden

Göteborg får en ny takrestaurang när Johanna öppnar på sjunde våningen på Södra Hamngatan 49. Namnet är en blinkning till Leif Mannerströms och Crister Svantessons en gång så klassiska krog Johanna som låg på samma adress. Fastighetsägare är Hufvudstaden.

På platsen där Leif Mannerström och Crister Svantesson en gång öppnade den klassiska krogen Johanna, skrivs nu ett helt nytt kapitel. Mycket skiljer sig åt, men inte allt:

– En bra krog handlar om råvaran och hantverket och det gläder mig att Johanna återigen blir en plats där maten får stå i centrum. Jag föreslog själv att man skulle använda namnet Johanna, det är fantastiskt roligt att vårt arv får leva vidare på ett helt nytt sätt, säger Leif Mannerström.

Nya Johanna blir alltså ett inbjudande steakhouse, och med utsikt över takåsarna kommer gästerna att kunna äta kött, fisk, grönt och skaldjur grillat över öppen eld. För köksmästare Alexander Stärnerz var det just grillen som gjorde det till en självklarhet att ta sig an köket på Johanna:

– Grillen är det dunkande hjärtat i restaurangen. Johanna ska vara en plats med puls och värme, dit man gärna kommer tillbaka för maten, stämningen och utsikten. Vi kommer att laga mat ordentligt, med bra råvaror och med omtanke om varje gäst, så hoppas vi att vi kan sätta adressen på krogkartan igen, säger Alexander Stärnerz.

Baren, som har värme och tempo på samma gång, fokuserar särskilt på Martinis – självklart i klassisk tappning men också i nya, egna versioner. Johanna är också lika mycket bar som restaurang, med sina 80 platser i matsalen och 40 i baren. Det ska helt enkelt kännas lika naturligt att slå sig ner för en Vesper Martini, som att beställa något från grillen och stanna hela kvällen.

Inredningen går i mörkt trä och mjuka material. Ett öppet kök, specialritade möbler och utsikt över stadens takåsar från varje del av lokalen ger en intim känsla. Med sin vinvind, flera chambre separéer och en terrass som öppnar till senvåren kommer gästerna hitta nya favoritdelar av Johanna vid varje besök, året om.

Helheten är det viktigaste och det kommer restaurangchef Joey Thelin och matsalsansvarig Nora Juraskovic arbeta extra med.

– Johanna ska vara en plats för gamla stammisar och nya nyfikna – en krog man kan lita på. Du ska kunna komma upp för ett glas utan att planera i förväg – och lika gärna boka en middag och göra en helkväll av det. Det ska kännas levande, men aldrig krångligt. För affärsmöten, dejter, firanden och helt vanliga tisdagar, säger Joey Thelin.

Johanna öppnar den 24 mars hos Hufvudstaden på Södra Hamngatan 49, med egen ingång från gatan.

Restaurangen Johanna öppnar på samma adress som klassiska krogen Johanna en gång låg.
Vy över takåsarna på restaurangen Johanna i centrala Göteborg.
