Resona och Hines i stor affär i Sollentuna

Resona och Hines har tecknat avtal om en forward funding-affär som möjliggör utvecklingen av kvarteret Trollvagnarna i centrala Sollentuna. Affären omfattar 17.073 kvm BOA och 308 hyreslägenheter med tillhörande lokaler och innebär att ett av Sveriges största bostadsprojekt under 2025 nu byggstartar. Det handlar om platsen där Sollentunamässan tidigare låg.

Affären har genomförts med Advokatfirman Skierfe och NorthCap Advisory som var säljarens rådgivare i affären. PwC var rådgivare åt Hines.

Därmed fortsätter Hines sin offensiv på den svenska bostadsmarknaden. Bolaget har tidigare köpt 568 bostäder i Haninge från Heimstaden och 310 bostäder i Kista från Magnolia Bostad. Det första förvärvet ägde rum i april 2025.

Resona förvärvade det aktuella kvarteret från Skanska i april 2025.

Affären är ett strategiskt viktigt steg för båda parter och grundar sig i en gemensam ambition att utveckla moderna och hållbara bostäder i starka tillväxtlägen i Stockholm. Kvarteret Trollvagnarna utvecklas på platsen där Sollentunamässan tidigare låg och blir en viktig del av omvandlingen av centrala Sollentuna.

… För Resona utgör denna affär en viktig startpunkt för ett långsiktigt och värdeskapande samarbete med Hines. Vår delade målbild och tydliga samsyn skapar rätt förutsättningar för att utveckla nya attraktiva bostadskvarter och för att skapa fler framgångsrika projekt tillsammans i framtiden säger Johan Bonander, affärsutvecklingschef på Resona.

För Hines har det varit avgörande att samarbeta med en aktör som kan ta ansvar genom hela processen och säkerställa kvalitet i både utveckling och genomförande.

– Vi på Hines är otroligt glada att snart kunna ta de första spadtagen där vi ska bygga ett långsiktigt samarbete med Resona. Vi ser fram emot att komma igång och med denna transaktion stärker vi vår position inom bostäder i Stockholm. Stort tack till Resona för bra samarbete under transaktionen, säger Staffan Unge, Country Head & Senior Managing Director, Hines Nordics ApS.

Resona inleder nu byggnationen av projektet. Genom att ta ansvar för hela förädlingskedjan inklusive att bygga i egen regi skapas förutsättningar att genomföra projekt av den här storleken och komplexiteten på ett effektivt och hållbart sätt.

– Det här är en viktig affär i linje med vår tillväxtplan med vår ambition att utveckla hållbara bostäder i attraktiva och kollektivtrafiknära lägen. Sedan Resona förvärvade byggrätten i april har vi haft ett bra samarbete med Sollentuna kommun och har samsyn i utvecklingen av detta fantastiska läge i centrala Sollentuna, säger Fredrik Bele, vd Resona.

Det finns en tydlig hållbarhetprofil i kvarteret Trollvagnarna som varit en viktig del för samtliga parter. Koldioxidutsläppet uppgår till 216 kg CO2-ekv per BTA vilket är långt under dagens normnivåer för nyproduktion. En stor bidragande faktor är återbruk av garaget från den tidigare Sollentunamässan.

Hines har i Sverige även varit på offensiven inom segmentet lager- och logistikfastigheter.

Hines är en ledande global förvaltare av fastighetsinvesteringar. Hines äger och förvaltar tillgångar till ett värde om 90 miljarder dollar inom olika fastighetstyper och på uppdrag av institutionella och privata förmögenhetskunder.