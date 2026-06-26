Reserverar 40 000 kvm mark för etablering i Borås

Borås Stad har tecknat en markreservation med Svenska BakePartner AB, mer känt under varumärket PizzaMaster. Reservationen gäller en industritomt på cirka 40 000 kvadratmeter i Boråstorpet i Viared.

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Svenska BakePartner AB har sitt ursprung i Borås och är idag en internationellt etablerad aktör inom utveckling och tillverkning av professionella ugnar för restaurang- och livsmedelsbranschen. Genom den nya markreservationen skapas förutsättningar för bolaget att växa ytterligare, effektivisera sin produktion och stärka sin globala konkurrenskraft.

Etableringen innebär tydliga positiva effekter för sysselsättningen i Borås. Omkring 40 befintliga arbetstillfällen kan bevaras samtidigt som satsningen bedöms skapa cirka 70 nya arbetstillfällen över tid i takt med att verksamheten byggs ut.

– Det är mycket glädjande att ett starkt Boråsbolag som PizzaMaster väljer att satsa vidare lokalt. Det visar att vi kan erbjuda rätt förutsättningar för industrins utveckling och långsiktiga investeringar, säger Marike Wolter, näringslivschef, Borås Stad.

Det aktuella området i Boråstorpet är en del av Viareds expansiva verksamhetsområde, som under många år varit en central nod för logistik, handel och tillverkningsindustri i regionen. Med god infrastruktur och strategiskt läge nära riksväg 40 erbjuder området attraktiva etableringsmöjligheter för företag med nationell och internationell verksamhet.

– Vi ser fram emot att fortsätta vår utveckling i Borås. Närheten till kompetens, infrastruktur och vårt ursprung gör detta till en naturlig plats för vår fortsatta expansion, säger Christer Andersson, vd och grundare, Svenska BakePartner AB.

Etableringen har möjliggjorts genom ett nära och välfungerande internt samarbete inom Borås Stad. Mark- och exploateringsavdelningen, näringslivsavdelningen, planavdelningen och Servicekontoret har tillsammans bidragit till en effektiv process, där dialog, samordning och lösningsfokus varit avgörande för att möta företagets behov.

Markreservationen är ett första steg i processen mot en framtida etablering. Vidare projektering kommer att ske i nära dialog mellan Borås Stad och bolaget.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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