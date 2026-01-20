Reliwe och Wallenstam utvecklar i Barkarbystaden

Järfälla kommun tecknar avtal om exploatering och överlåtelse av mark för ett stadskvarter med 333 nya hem och kommersiella lokaler vid tunnelbanestationen i Barkarbystaden. Det är Reliwe som bygger och tillsammans med Wallenstam ska de utveckla kvarteret i sin helhet.

Kvarteret, som heter Barkarbyporten, har ett mycket centralt och strategiskt läge vid Sveatorget där Barkarbystadens tunnelbanestation beräknas öppna i slutet av 2027. Det är här stadslivet blir som mest livfullt med restauranger, kaféer, handel och annan service. Samtidigt finns det flera fina naturreservat på gångavstånd.

– Järfälla är en kommun som växer och vi fortsätter att locka investeringar och nya invånare till vår nya kommundel, Barkarbystaden. Här bygger vi en hållbar stad och tunnelbanan kommer öppna i slutet av 2027. Nu tar vi nästa steg och möjliggör 333 nya bostäder, precis vid tunnelbanan, vilket är ett styrkebesked för Sveriges största stadsbyggnadsprojekt, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Kvarteret omfattar totalt 22.000 kvm ljus BTA och innehåller:

333 bostäder om 1-4 rum och kök, varav 218 är bostadsrätter/äganderätter och 115 är hyresrätter.

1. 200 kvm ljus BTA kommersiella lokaler för restauranger, kaféer, handel och annan service.

­

Kvarterets gestaltning bygger på tre olika karaktärer; pampig storstad, småstad och innergård, som tillsammans skapar en variationsrik och sammanhållen helhet. Bakom gestaltningen står arkitektbyrån Fojab.

– Att Barkarbystaden fortsätter att växa och utvecklas med nya aktörer som tillträder sina kvarter är ett viktigt steg och ett fint kvitto på att utvecklingen går framåt, trots några tuffa år i byggbranschen. Det är genom samverkan och samarbete som Barkarbystaden och Järfälla fortsätter att byggas på ett långsiktigt attraktivt och hållbart sätt, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Byggstart kommer att ske under första kvartalet i år och första inflyttning beräknas till årsskiftet 2027/2028 i samband med att tunnelbanan öppnar för trafik till Barkarby.

– Vi ser fram emot att fortsätta vara en aktiv del av utvecklingen av Barkarby. Med byggstart i mars skapar vi ett kvarter som bidrar till en levande och hållbar stadsmiljö med en attraktiv mix av lägenhetsstorlekar, säger Anders Whass, partner på Reliwe AB.

Godkännande av överenskommelse med Rel. Barkarbystaden kv3 PropCo AB om exploatering med överlåtelse av fastigheterna Barkarby 2:84, Barkarby 2:88 och Barkarby 2:89, kvarter 3 inom Barkarbystaden 4 togs av kommunfullmäktige i Järfälla den 12 januari 2026. Rel. Barkarbystaden kv3 PropCo AB är ett projektbolag mellan Reliwe och Wallenstam, där Reliwe företräder projektbolaget.