Reliwe och Bjerbo går samman och bildar Lewa Bostad

Reliwe och Bjerbo Bostad går samman och bildar Lewa Bostad – en ny bostadsutvecklare med fokus på arkitektritade parhus och radhus i bostadsrättsform.

Annons

Lewa Bostad kombinerar Reliwes finansiella styrka och etablerade organisation med Bjerbo Bostads erfarenhet från över 30 genomförda bostadsprojekt under de senaste 15 åren. Tillsammans skapas ett bolag med goda förutsättningar att växa och utveckla attraktiva bostäder med hög arkitektonisk kvalitet.

Ambitionen är att etablera Lewa Bostad som en ledande aktör inom utveckling av parhus och radhus i bostadsrättsform – med fokus på kvalitet, genomtänkt design och hållbara bostadsmiljöer.

– Vi ser ett tydligt behov av fler småhus med hög arkitektonisk kvalitet. Lewa Bostad ska kombinera genomtänkt design med effektiv projektutveckling och bli det självklara valet för kommuner, markägare och bostadsköpare, säger Johan Bondebjer, VD för Lewa Bostad.

– Genom samgåendet får vi en starkare organisation, bredare kompetens och bättre förutsättningar att genomföra fler projekt. Det ger oss en stabil plattform för långsiktig tillväxt, säger Gurmo Endale, partner på Reliwe.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:03

Bonava säljer till Slättö för 1,3 miljarder

Bostadsprojekt med 500 bostäder.

Newsflash

Igår kl. 15:03

Castellum säljer för 5 mdr inom tull

Stor affär i Stockholm. Två kända fastigheter ingår.

Lista: Största affärerna 2026

Castellums alla senaste avyttringar summeras

Karta: Se fler transaktioner i närheten

Norsk snabbväxare köper Combify

Förvärvet av Combify breddar beslutsplattformen som gjort flera andra förvärv de senaste två åren.

Skanska säljer för 570 mkr till Folksam

Projekt med 150 bostäder i 08-området byter ägare.

Altra i affärer för 650 mkr

Läs om de nio fastigheterna.

Bilder: Ska utforma höghuset i Varvsstaden

Vinnare av arkitekttävling i Malmö.

FV Quiz: USA, fastigheter och VM

Var i USA har Engelbert investerat? Vilket lag sponsras av Lundbergs bolag? Testa dina kunskaper om USA, fastigheter och VM!

NCC säljer i Bromma – köpare gör comeback

Utdragen försäljningsprocess. Affär för nästan 800 miljoner kronor. Fler försäljningar att vänta.

Coworkingaktör lämnar Vasagatan

Har suttit i lokalerna sedan 2016.

Offensiva Vendus köper för 470 mkr – når 7 mdr

Nybyggt på en av Sveriges främsta handelsplatser.

Bankpalats i Gamla stan kan bli bostäder

Vill bygga om kontor till bostäder mitt på Skeppsbron.

Fortifikationsverket köper i Stockholmsområdet

Markområdet är på totalt 13 hektar.
Danvik center och Erik Engvall

Så vill Storsala utveckla fastigheterna

”Kan hända bra saker där över tid”.

Storsala i sin största affär – köper från Altra för 1,2 mdr

Lista: Största affärerna 2026

Myndighet hyr 4 000 kvm av Folksam

Fyller upp central fastighet.

Daniel Eks bolag hyr 700 kvm i Moodkvarteret

Bolagets mest ambitiösa satsning hittills.

Hyr 2 250 kvm av Humlegården på Kungsgatan

Stor förhyrning på Kungsgatan, nära Stureplan.

 Tillbaka till förstasidan