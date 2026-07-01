Reliwe och Bjerbo går samman och bildar Lewa Bostad

Reliwe och Bjerbo Bostad går samman och bildar Lewa Bostad – en ny bostadsutvecklare med fokus på arkitektritade parhus och radhus i bostadsrättsform.

Lewa Bostad kombinerar Reliwes finansiella styrka och etablerade organisation med Bjerbo Bostads erfarenhet från över 30 genomförda bostadsprojekt under de senaste 15 åren. Tillsammans skapas ett bolag med goda förutsättningar att växa och utveckla attraktiva bostäder med hög arkitektonisk kvalitet.

Ambitionen är att etablera Lewa Bostad som en ledande aktör inom utveckling av parhus och radhus i bostadsrättsform – med fokus på kvalitet, genomtänkt design och hållbara bostadsmiljöer.

– Vi ser ett tydligt behov av fler småhus med hög arkitektonisk kvalitet. Lewa Bostad ska kombinera genomtänkt design med effektiv projektutveckling och bli det självklara valet för kommuner, markägare och bostadsköpare, säger Johan Bondebjer, VD för Lewa Bostad.

– Genom samgåendet får vi en starkare organisation, bredare kompetens och bättre förutsättningar att genomföra fler projekt. Det ger oss en stabil plattform för långsiktig tillväxt, säger Gurmo Endale, partner på Reliwe.