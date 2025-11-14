Rekrytering till Cushman & Wakefield i Malmö

Nermina Dautovic är sedan oktober ny medarbetare inom Värdering & Strategisk Rådgivning vid Cushman & Wakefields kontor i Malmö. Nermina har fem års branscherfarenhet, senast från CBRE i Danmark.

–Med erfarenhet från både den danska och svenska fastighetsmarknaden är jag glad att bidra till det växande nordiska samarbetet och till att stärka Cushman & Wakefields närvaro i Malmö och Öresundsregionen, säger Nermina Dautovic.

Av företagets 16 nyrekryteringar under 2025 så är 4 till avdelningen Värdering & Strategisk Rådgivning. Fortsatt tillströmning av nya uppdragsgivare samt en ökad aktivitet i marknaden ligger bakom den senaste satsningen.

–Det känns mycket bra att kunna addera en viktig pusselbit till vår växande affär i Skåne och samtidigt stärka samarbetet mellan de nordiska länderna genom en driven och social person med helt rätt bakgrund som Nermina”, säger Peter W-O Berglin, Partner och Head of Valuation & Strategic Advisory West.