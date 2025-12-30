Rekordpris nära Strandvägen – våning om hela 510 kvm

En av Stockholms största våningar har nu sålts på Östermalm. Det handlar om en representativ bostad om hela 510 kvm. För det har köparen fått elva rum och sex balkonger. Bostaden såldes efter sju dagar via off market i en smal process.

Fastighetsvärlden kan berätta att affären förmedlades av Lars Fredegård, fastighetsmäklare med drygt 35 års erfarenhet inom premiumsegmentet för privatbostäder samt kommersiella fastigheter.

Fastigheten med den aktuella våningen är byggd 1885 och ligger ett kvarter från Strandvägen, snett bakom hotell Diplomat. Den ligger på Grevgatan. Den aktuella lägenheten ligger på våning fyra, av fem. Bostaden innehåller elva rum och löper som ett u-runt en innergård. Fyra av sovrummen har eget badrum. Det finns en terrass och sex balkonger, varav fyra mot innergården. Som bonus för köparen är det noll i månadsavgift.

Priset är hemligt, men det är riktigt högt enligt flera källor med insyn.

– Affären bekräftar den fortsatta styrkan i segmentet för exklusiva bostäder och 2025 har varit ett starkt år, både för privatbostäder och kommersiella fastigheter. Fredgårds har fortsatt en stor efterfrågan från nationella och internationella kunder som söker bostäder och hyresfastigheter i Stockholm, säger Lars Fredegård vid Fredegårds Fastighetsbyrå, till Fastighetsvärlden.