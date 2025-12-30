Utsikt från den aktuella våningen.

Rekordpris nära Strandvägen – våning om hela 510 kvm

En av Stockholms största våningar har nu sålts på Östermalm. Det handlar om en representativ bostad om hela 510 kvm. För det har köparen fått elva rum och sex balkonger. Bostaden såldes efter sju dagar via off market i en smal process.

Annons

Fastighetsvärlden kan berätta att affären förmedlades av Lars Fredegård, fastighetsmäklare med drygt 35 års erfarenhet inom premiumsegmentet för privatbostäder samt kommersiella fastigheter.

Fastigheten med den aktuella våningen är byggd 1885 och ligger ett kvarter från Strandvägen, snett bakom hotell Diplomat. Den ligger på Grevgatan. Den aktuella lägenheten ligger på våning fyra, av fem. Bostaden innehåller elva rum och löper som ett u-runt en innergård. Fyra av sovrummen har eget badrum. Det finns en terrass och sex balkonger, varav fyra mot innergården. Som bonus för köparen är det noll i månadsavgift.

Priset är hemligt, men det är riktigt högt enligt flera källor med insyn.

– Affären bekräftar den fortsatta styrkan i segmentet för exklusiva bostäder och 2025 har varit ett starkt år, både för privatbostäder och kommersiella fastigheter. Fredgårds har fortsatt en stor efterfrågan från nationella och internationella kunder som söker bostäder och hyresfastigheter i Stockholm, säger Lars Fredegård vid Fredegårds Fastighetsbyrå, till Fastighetsvärlden.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 17:16

Köper 70.000 kvm butikslokaler för 1,5 mdr

16 fastigheter ingår i affären. Flera kända varumärken. Läs om fastigheterna.

Convendums hyra ner över 30 procent

Siktar på att beläggningen ska öka till 90 procent under 2026.

Mest lästa krönikorna 2025

En av dem har överlägset flest läsare och en krönikör tar sig in på listan två gånger.

Vacse investerar 650 mkr i Solna

”Fastigheten är mycket väl belägen för den verksamhet som kommer bedrivas i byggnaden”.

Projekt sålt för 157.000 kr/kvm i snitt på Södermalm

Penthouset såldes för hela 284.000 kr/kvm.

BWH Hotel tar över i Hemsös höga satsning

16 våningar. Lanserar nytt varumärke.

Bonava miljardsäljer

Avyttrar i viktiga delmarknader.

Årets bästa aktie och de bästa affärerna

Podcasten Fastighet & Finans summerar 2025 och blickar framåt.
FV Quiz

FV-Quiz: Vad minns du av 2025?

Vad minns du av det nyhetsintensiva året? Utmana kollegorna!

P-G Persson slår till med nytt köp i Göteborg

”Jag ser fram emot att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av området runt fastigheterna”.

Castellum säljer sju vakanstyngda för 500 mkr

Fastigheterna bedöms inte ge tillräckligt bra avkastning. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Intea förvärvar ny tingsrätt

Säljaren avyttrar ytterligare en domstolsbyggnad.

Catena nära köp för hela 9 mdr

En uthyrningsbar yta om cirka 600.000 kvm fördelat över 20 fastigheter. FV pekar ut potentiell säljare.

Offensiva Anguli köper

Når 1,3 miljarder i fastighetsbestånd.

Arnhult: Vi vill frigöra kontor i Kista

Planerar hotell och bostäder i tidigare kontorslokaler i vakanstyngd stadsdel. Arnhult i FV-intervju. Se flera bilder.

 Tillbaka till förstasidan