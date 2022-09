Rekordpris att vänta vid Stureplan

Det är Newsec som har säljuppdraget och budstoppet är i närtid. Enligt FV:s bedömning kan priset bli en bra bit över 200.000 kr/kvm, vilket skulle placera affären i det absoluta toppskiktet i Sverige när det gäller kvadratmeterpris, enligt FV:s statistik.

Arnhult och Glommen köpte fastigheten, via det gemensamma bolaget Arnahammar Fastighets AB, så sent som i september 2020 från Vasakronan. Priset var då 230 miljoner kronor, motsvarande 153.000 kr/kvm för den lokalyta som fastigheten då innehöll. Det fanns dock en betydande outnyttjad byggrätt och Rutger Arnult berättade då för FV att de såg på förvärvet som att man förvärvade en byggrätt för 88.000 kronor per kvadratmeter.

De nuvarande ägarna har investerat stora summor och byggt om fastigheten helt, ett arbete som nu är inne i slutskedet. Det blir som ett nytt hus i ett gammalt skal. Ägarna har tillfört den yta som fanns inom detaljplanen, med mer lokalyta mot gården samt en påbyggnation. Även en grundförstärkning har genomförts. Totalytan nu är 2.686 kvm.

Det är alltså en tämligen unik produkt inom Gyllene Triangeln i Stockholms CBD som kommer ut på marknaden.

FV har tidigare berättat att Svalner gjort en stor förhyrning, som numera omfattar samtliga ytor i fastigheten. Adressen är Lästmakargatan 3.