Rekord: 350 miljarder i omsättning – hett så in i Norden

Transaktionsvolymen på den nordiska fastighetsmarknaden uppgår till hela 71 miljarder euro under 2021, vilket är 65 procent högre än förra året och den klart högsta volymen någonsin för ett enskilt år. Både volymerna och antalet affärer ökar i alla de nordiska länderna, enligt nya siffror från Pangea.

6 största affärerna i Norden 2021: • Heimstadens förvärv av Akelius samtliga bostadsfastigheter i Sverige, Danmark och Tyskland (SEK 92,5 miljarder*) • Corems förvärv av Klövern med fastigheter i Sverige, Danmark och USA (SEK 53,1 miljarder) • Castellums förvärv av Kungsleden i Sverige (SEK 43,2 miljarder) • Entras förvärv av Oslo Areal i Norge (NOK 13,6 miljarder) • SBBs och Kåpans gemensamma förvärv av samhällsfastigheter i Sverige (SEK ~10 miljarder) • Balders förvärv av Asset Buyout Partners i Norge (NOK 9,0 miljarder) *Inklusive Tyskland Källa: Pangea

– Det här är ett extremt år med hög transaktionsaktivitet över hela Norden. Efter ett starkt första halvår har aktiviteten bara accelererat under andra halvåret, och landar på en rekordvolym som kommer att bli svår att slå framöver, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea Property Partners.

Transaktionsvolymen i Sverige ökar med 93 procent till 35 miljarder euro under 2021, vilket motsvarar ungefär halva den nordiska transaktionsmarknaden.

Transaktionsvolym, miljarder euro:

Sverige: 35,0 (+93%)

Norge: 15,7 (+54%)

Finland: 6,5 (+6%)

Danmark: 14,1 (+61%)

– Vi har sett ökad aktivitet i nästan varje hörn av marknaden och det har varit högsäsong från januari till december i år. Volymerna har också lyfts av många bolagsförvärv och en pågående konsolidering i den börsnoterade sektorn. Det här har varit ett år utan dess like, säger Bård Bjølgerud, vd och partner på Pangea Property Partners.

Enligt Pangeas historik sedan 2008 har transaktionsvolymen i Norden varje år varit överlägset högst i Sverige. Närmast var Norge 2015, då differensen var cirka 3 miljarder kronor.

Volymerna i Sverige, Norge och Danmark är nya rekordnivåer för respektive land. Även antalet affärer i Norden överstiger 1.300 för första gången och den genomsnittliga transaktionsstorleken ökar från 41 till 53 miljoner euro.

Trots fortsatta reserestriktioner står utländska köpare för 33 procent av transaktionsvolymen i Norden under 2021.

Utländska säljare står för endast 15 procent av volymen, vilket ger ett positivt kapitalinflöde till regionen för sjätte året i rad. I Finland och Danmark ligger andelen utländska köpare en bra bit över 50 procent.

Det största fastighetssegmentet under 2021 är bostäder som står för 32 procent av volymen, följt av kontor som står för 23 procent och logistik som står för 17 procent. Transaktionsvolymen för kontor ökar från 8,7 miljarder euro under 2020 till hela 16,7 miljarder euro under 2021, delvis drivet av flera bolagsaffärer.