Regio hyr ut till Thansen i Boländerna

Regio välkomnar Thansen som ny hyresgäst i Boländerna. Med etableringen fortsätter den danska kedjan sin expansion i Sverige och stärker samtidigt sin närvaro i Uppsala genom en andra butik.

Lokalen omfattar närmare 1 000 kvadratmeter och genomgår inför öppningen en uppdatering till en ljusare, öppnare och mer modern butiksmiljö. Tillträde sker den 1 november 2026. Öppningsdatum är ännu inte fastställt. Kontraktet gäller fastigheten Boländerna 14:4.

Satsningen innebär också ett positivt tillskott till handelsområdet som helhet, menar David Lundkvist, Head of Asset Management på Regio.

– Vi är väldigt glada över att hälsa Thansen välkomna. Det är ett expansivt och spännande bolag med ett koncept som passar väl in i området och kompletterar det befintliga utbudet. Nu ser vi fram emot att tillsammans skapa en butiksmiljö som stödjer den fortsatta satsningen i Uppsala.

Boländerna är ett expansivt handelsområde som fortsätter att utvecklas genom nya satsningar, investeringar och utvecklingsprojekt. För Thansen innebär etableringen den 36:e butiken i Sverige, i ett område präglat av stark handel och hög tillgänglighet.

– Thansen är oerhört glada för etableringen i Boländerna. Tillsammans med Regio får vi möjlighet att öppna en butik i ett väldigt attraktivt försäljningsläge. Vi ser mycket fram emot att slå upp dörrarna och välkomna både nya och befintliga kunder, säger Stefan Roysson, Administrationschef på Thansen Sverige.

Den aktuella fastigheten har varit vakant en tid. Tidigare hyresgäst var HP Solartech.