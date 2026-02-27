Regeringen vill se samordning hos myndigheter

Regeringen ger Boverket, Lantmäteriet, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Riksarkivet och Trafikverket i uppdrag att, i enlighet med vad som anges under Närmare om uppdraget, under perioden 2026-2030 fortsätta att etablera en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Lantmäteriet ska samordna uppdraget, medan Länsstyrelsen i Södermanlands län ska samordna länsstyrelsernas deltagande i uppdraget.

Myndigheterna ska när uppdraget utförs löpande inhämta synpunkter från andra berörda statliga myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner, ett urval kommuner samt offentliga och privata aktörer som är beroende av en effektiv samhällsbyggnadsprocess.

Lantmäteriet ska, senast den 29 april 2026 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet med förslag på hur arbete och avsatta medel ska fördelas mellan myndigheterna för respektive år under perioden 2026-2030 för genomförande av de olika åtgärderna i uppdraget som anges under Närmare om uppdraget. Delredovisningen ska även beskriva förväntade resultat fram till 2030, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Därefter ska Lantmäteriet löpande och på lämpligt sätt informera Regeringskansliet om hur arbetet med uppdraget fortskrider samt uppnådda konkreta resultat. Lantmäteriet ska senast den 15 februari 2031 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet. Slutredovisningen ska bland annat innehålla en sammanställning av uppnådda konkreta resultat.