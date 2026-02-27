Regeringen vill se samordning hos myndigheter

Regeringen ger Boverket, Lantmäteriet, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Riksarkivet och Trafikverket i uppdrag att, i enlighet med vad som anges under Närmare om uppdraget, under perioden 2026-2030 fortsätta att etablera en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Annons

Lantmäteriet ska samordna uppdraget, medan Länsstyrelsen i Södermanlands län ska samordna länsstyrelsernas deltagande i uppdraget.

Myndigheterna ska när uppdraget utförs löpande inhämta synpunkter från andra berörda statliga myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner, ett urval kommuner samt offentliga och privata aktörer som är beroende av en effektiv samhällsbyggnadsprocess.

Lantmäteriet ska, senast den 29 april 2026 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet med förslag på hur arbete och avsatta medel ska fördelas mellan myndigheterna för respektive år under perioden 2026-2030 för genomförande av de olika åtgärderna i uppdraget som anges under Närmare om uppdraget. Delredovisningen ska även beskriva förväntade resultat fram till 2030, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Därefter ska Lantmäteriet löpande och på lämpligt sätt informera Regeringskansliet om hur arbetet med uppdraget fortskrider samt uppnådda konkreta resultat. Lantmäteriet ska senast den 15 februari 2031 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet. Slutredovisningen ska bland annat innehålla en sammanställning av uppnådda konkreta resultat.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:01

JM i stor affär med Wallenstam – efterlängtat projekt

Hett område strax utanför Stockholms innerstad.

Stopp för utbyggnad av ledande handelsområde

Ett av Sveriges största. ”Jag tycker inte att det är bra att man stoppar oss”.
Affärsanalys

Hög yield med potential för framtiden

En affär med fyra terminalfastigheter analyseras av Fredric Andersson på JLL.

18 klara för Humlegårdens Origo

Läs om de nya hyresgästerna. Stor lokal högt upp återstår att hyra ut.
FV Quiz

FV Quiz: Palme och fastigheterna

Blivande fastighetstoppen som var med på bion, ägandet och mordplatsen.

Får nyinrättad topptjänst hos Wallenstam

Hans Wallenstam: ”Det är ett utmanande uppdrag”.

Grönt ljus för stort område – jv bygger 450 bostäder

Politikerna ger tummen upp.

Nyfiken pionjär inom hållbarhet

Miniintervju med Eva Sterner.

Domstol ger grönt ljus för bostäder vid t-banan

Planerar att bygga 45 studentbostäder.

Efter nedmonteringen: Detta innehåller SBB nu

Nytt bolag skapades under 2025. Målet är att allt där ska vara avyttrat inom fem år. SBB öppnar även för att sälja ytterligare ett bestånd.

Junger lämnar efter 22 år

Klart med ny vd för Winn Hotel Group.

Efter succéerna – utmaning om 24 000 kvm för Castellum

”Vi har jobbat mycket med att öka intresset och för att få rörelse i området även kvällstid”. Berättar för FV om planerna.

Bygger högt på Kungsholmen – mittemot slott

Fem etagelägenheter högst upp. En finns till salu för 20,4 miljoner kronor.

Central spökkåk får liv igen – satsning med ny ägare

Köper stor fastighet på vakanstyngd gågata. Nya ägaren berättar för FV om planerna.

Balder köper jättebilligt – många utmaningar väntar

FV berättar om fastigheterna och kvadratmeterpriserna för fem förvärvade fastigheter.

 Tillbaka till förstasidan