Regeringen vill påskynda utbyggnaden av fängelser

Det råder brist på platser i Kriminalvården och behovet av platser väntas fortsätta att öka. Regeringen föreslår nu ändringar i plan- och bygglagen som syftar till att underlätta för en snabbare, flexiblare och mer effektiv utbyggnad av kriminalvårdsanstalter och häkten.

– Beläggningssituationen på Sveriges häkten och anstalter är idag mycket ansträngd. Ett viktigt steg för att underlätta platsutbyggnaden är kortare ledtider i plan- och byggprocessen och enklare och förbättrade regelverk. Förslagen ökar flexibiliteten och förbättrar därmed möjligheterna att öka kapaciteten. Detta är en viktig del av regeringens breda arbete för att stärka tryggheten och rättsstaten, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen föreslår i lagrådsremissen att möjligheten att bevilja tidsbegränsade bygglov för kriminalvårdsanstalter och häkten utökas. Sådana tidsbegränsade lov ska efter en lämplighetsbedömning av kommunen få ges om sökanden begär det, om det är tekniskt möjligt att återställa platsen eller byggnadsverket och åtgärden uppfyller någon förutsättning för permanent bygglov. Maxtiden för de tidsbegränsade loven förlängs med fem år till tjugo år.

I nuvarande reglering om tidsbegränsade lov finns ett krav på att åtgärden ska vara tillfällig, vilket begränsar i vilka situationer det går att uppföra kriminalvårdsanstalter och häkten med stöd av sådana lov. Det finns behov på kort sikt av att öka möjligheten att ordna nya kriminalvårdsanstalter och häkten genom att öppna för möjligheten att använda tidsbegränsade bygglov under den tid som marken planläggs för ändamålet. Det finns samtidigt behov på lång sikt av att skapa permanenta kriminalvårdsanstalter och häkten. Förslaget innebär alltså att den som söker ett sådant tidsbegränsat lov inte behöver visa att åtgärden avses pågå under en begränsad tid. Det öppnar upp för möjligheten att på sikt, om förutsättningar finns, lämna permanent lov för en sådan åtgärd.

Regeringen föreslås därutöver ges ett bemyndigande att meddela föreskrifter om nödvändiga och tidsbegränsade undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen för att ordna tillfälliga kriminalvårdsanstalter och häkten, om det behövs för att åtgärda en akut och påtaglig risk för allvarlig platsbrist. Sådana tidsbegränsade undantag får enligt bemyndigandet exempelvis avse krav på bygglov och krav på hänsyn till vissa allmänna intressen i plan- och bygglagen. Syftet är att kunna meddela föreskrifter som bidrar till att tillfälligt utöka antalet platser på landets kriminalvårdsanstalter och häkten.

Platsbristen inom kriminalvården riskerar att förvärras ytterligare, och det kan inte uteslutas att det skulle kunna ske snabbt. Bemyndigandet säkerställer att samhället har beredskap för att undvika en situation med allvarlig brist på säkra och humana platser för häktade och fängelsedömda. En sådan situation skulle annars riskera att omöjliggöra för Kriminalvården att lösa myndighetens grundläggande uppgift att verkställa utdömda påföljder.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.