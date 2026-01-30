Regeringen nobbar förslagen kring turismen i Sverige

”Vi strävar efter att åstadkomma det motsatta.”
Lediga jobb
Fler Nyheter från förstasidan
JM köper för 1,1 miljard i Norge
Omfattar 1 300 byggrätter och 300 bostäder i projekt.
Vasakronan förlänger 19 000 kvm med Ericsson i Kista
Oklart vad som händer kring jätteförhyrningen i stort. Övriga avtal med Vasakronan uppges ”löpa på som vanligt”.
Starkt uppåt i försäljning för Besqab
Fortsatt allt starkare siffror från bostadsutvecklaren.
Så planerar frigjort Svefa att dubbla omsättningen
FV Fokus. Intervju med Gustav Källén om det offensiva målet. ✓ Fördelarna med nya ägarbilden och börsnotering ✓ Segmenten som går bäst ✓ Tipsen för en ”dålig” fastighet ✓ Konkurrenters röda siffror ✓ Tillväxt och uppköp.
Rekryterar Anna Nyberg
Tidigare haft toppjobb vid Vasakronan, Ica Fastigheter och Fabege.
Så ska Nordr genomföra sitt jätteprojekt
Bolagets största investering någonsin. Ny strategi efter nytt avtal.
Årets bästa uthyrning 2025
FV:s jury har korat den bästa kontorsuthyrningen 2025. Jämnt i toppen.
Vasakronan hyr ut 1 700 kvm i centrala Göteborg
Hyr ut två plan i fastigheten Bärnstenen i Ullevistaden.
Skanska och Entra investerar 1,7 miljarder kronor
Stor svensk investering i centrala Oslo.
Vasakronan säljer för 200 mkr
Avyttrar mindre kontorsfastighet.
Årets bästa affärer 2025 – två vinnare korade
Juryn har valt de bästa köpen respektive de bästa försäljningarna under 2025. De fem bästa i varje kategori listas.
Möjlighet att göra som Zlatan
Tomställt bostadshus på Östermalm till salu. Även bostadsrättsutvecklare lär vara nyfikna.