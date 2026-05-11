Pernilla Kindell (Reflex), Peter Hulting och Jannika Wirstad (What!) framför Kineum/ Jacy´z som Reflex arkitekter ritat.

Arkitektkontoren Reflex och What går samman

Arkitektkontoren Reflex och What går samman. Båda kontoren har lång erfarenhet i branschen och kommer att komplettera varandra inom gemensamma verksamhetsområden – stadsutveckling och bostäder. Nu breddar man även med landskap och ombyggnad samt kontor och hotell.

Reflex har sedan 2019 levererat uppdrag som Kineum med Jacy´z, MiMo i Mölndal, och Radisson på Lindholmen. What! Arkitektur har under femton år byggt en stark position inom bostäder, landskap och stadsutveckling med projekt som bland annat Fixfabriken i Majorna, Putsegården och Sandarnaskolan.

När What! Arkitektur och Reflex Arkitekter går samman får Göteborg ett kontor byggt på en gemensam filosofi: platsen kommer först. Kontoret samlar en portfölj som spänner från internationellt nominerade höghus till prisbelönta bostadskvarter och sommarhus längs västkusten.

– Peter Hulting och jag finns kvar. Våra projekt och kunder följer med, säger Jannika Wirstad, kreativ ledare på What! Arkitektur.

– Reflex har alltid handlat om att byggnaden ska bli en del av staden, inte bara stå i den. Jannika och Peter har rötterna i Göteborg. Vi har storskalig erfarenhet och ett kommersiellt perspektiv. Det är inte samma sak. Och det är precis därför det fungerar, säger Marco Folke Testa, vd för Reflex Arkitekter.

– Kineum och MiMo visar att samarbetet mellan Göteborg och Stockholm redan fungerar. Men vi har saknat något: bostäder, landskap och den förankring som bara kommer av att ha verkat i en stad i femton år. Jannika och Peters team har precis det, säger Pernilla Kindell, kontorschef i Göteborg.

Sammanslagningen sker 1:a juli 2026 och Göteborgskontoret kommer sitta i What! Arkitekturs lokaler på Vasagatan 16.  Tillsammans med Stockholmskontoret får man nu cirka 50 medarbetare.

