Refinansiering av koreansk logistik i Sverige

Colliers har agerat rådgivare åt Manova Partners och Vestas Investment Management, en ledande koreanskt kapitalförvaltare, i samband med en refinansiering om 620 miljoner kronor för en portfölj bestående av två svenska logistikfastigheter i Jönköping och Norrköping, förvaltade av Manova Partners.

Finansieringen tillhandahölls av en internationell långivare.

– Vår svenska Terminus-portfölj passar väl in i vår pågående investeringsstrategi, och den nya finansieringen gör det möjligt för oss att genomföra vår uthyrningsstrategi och ytterligare investeringsinitiativ för att nå våra långsiktiga avkastningsmål, säger Dominik Leopold, Debt Finance Manager på Manova Partners.

Logistikfastigheterna är belägna i Jönköping och Norrköping, inom Sveriges så kallade logistiktriangel, med närhet till viktiga transportleder som E4 och E20 samt tillgång till järnväg och hamninfrastruktur. Transaktionen genomfördes i ett marknadsläge som präglas av en tydlig återhämtning efter den avvaktande perioden efter 2022.

– Även om logistikmarknaden uppvisar högre vakansgrader finns det ett starkt finansieringsintresse för högkvalitativa tillgångar i etablerade logistiklägen. I detta fall var det avgörande att anpassa kundens strategi till en långivare med ett långsiktigt perspektiv på logistiksektorn, säger Viggo Bekker Ståhl, Head of Structured Finance & Debt Advisory på Colliers i Norden.

