RED planerar för en Lidl i Båstad

RED (Rico Estate Development AB) har ingått ett hyresavtal med Lidl som avser en ny butiksetablering i Båstad.

Avtalet innebär att Lidl säkerställs en framtida etablering inom ramen för RED:s utveckling av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:68.

RED förvärvade fastigheten under 2022 efter att ha vunnit en markanvisningstävling. Bolaget har sedan förvärvet arbetat med planeringen av en externhandelsutveckling om cirka 5 000 kvm BTA. RED arbetar fortsatt med den kommersiella processen och driver långtgående förhandlingar med ytterligare handelsaktörer i syfte att fylla de återstående planerade ytorna. Målsättningen är att även etablera service på området genom en eller flera restaurangaktörer.

Projektet beräknas färdigställas under våren 2028 och väntas bidra till cirka 50 nya arbetstillfällen i Båstad.

– Vi kan inte annat än att uttrycka stor tacksamhet och stolthet över det förtroende vår hyresgäst visar oss. Att få möjligheten att samarbeta med Lidl i samband med etableringen i Båstad är ett kvitto på att vi har en väl fungerande process och kompetens inom segmentet. Vi ser fram emot att driva arbetet vidare tillsammans med Lidl och våra övriga samarbetspartners, och har goda förhoppningar om att kunna hålla tidplanen för projektet, säger Ronald Rico, VD på RED.

– Det här känns helt fantastiskt. Vi har placerat oss mitt där det rör sig som mest människor och där det planeras för hög bostadsutveckling framöver. Det är glädjande att samarbeta med en kommun som ser kraften i näringslivet och nya arbetstillfällen. Vi vill ge fler familjer utökade möjligheter att välja var de vill handla sin middag, säger Petra Wahlström, fastighetschef på Lidl Sverige.