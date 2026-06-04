RED planerar för en Lidl i Båstad

RED (Rico Estate Development AB) har ingått ett hyresavtal med Lidl som avser en ny butiksetablering i Båstad.

Annons

Avtalet innebär att Lidl säkerställs en framtida etablering inom ramen för RED:s utveckling av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:68.

RED förvärvade fastigheten under 2022 efter att ha vunnit en markanvisningstävling. Bolaget har sedan förvärvet arbetat med planeringen av en externhandelsutveckling om cirka 5 000 kvm BTA. RED arbetar fortsatt med den kommersiella processen och driver långtgående förhandlingar med ytterligare handelsaktörer i syfte att fylla de återstående planerade ytorna. Målsättningen är att även etablera service på området genom en eller flera restaurangaktörer.

Projektet beräknas färdigställas under våren 2028 och väntas bidra till cirka 50 nya arbetstillfällen i Båstad.

– Vi kan inte annat än att uttrycka stor tacksamhet och stolthet över det förtroende vår hyresgäst visar oss. Att få möjligheten att samarbeta med Lidl i samband med etableringen i Båstad är ett kvitto på att vi har en väl fungerande process och kompetens inom segmentet. Vi ser fram emot att driva arbetet vidare tillsammans med Lidl och våra övriga samarbetspartners, och har goda förhoppningar om att kunna hålla tidplanen för projektet, säger Ronald Rico, VD på RED.

– Det här känns helt fantastiskt. Vi har placerat oss mitt där det rör sig som mest människor och där det planeras för hög bostadsutveckling framöver. Det är glädjande att samarbeta med en kommun som ser kraften i näringslivet och nya arbetstillfällen. Vi vill ge fler familjer utökade möjligheter att välja var de vill handla sin middag, säger Petra Wahlström, fastighetschef på Lidl Sverige.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Bild på klubbhuset DIF Elitfotboll Kaknäs

Här är Årets Stockholmsbyggnad 2026

”Brukar jaga cup- och sm-titlar, så detta var något nytt.”
Torleif Falk, Nobel Center i Slussen och Gamla Stan

Intervju med stadsarkitekten: ”Nedslagen över ytligheten”

FV Fokus  Intervju med Torleif Falk  Synen på Nobel och Slussen  3 smultronställen i Stockholm  Det mest frustrerande på jobbet  10 år som stadsarkitekt – vad händer härnäst?

Catena säljer två för 430 mkr

Säljer nästan 10 procent över värdering.

Panattoni laddar för udda storsatsning i syd

Kan bli en av de större etableringarna i Norden.

Bockasjö och Next Step Group redo satsa 2 miljarder

Jv:t lanserar sitt andra stora projekt.
Fastigheten Uggleborg 12 på Vasagatan, mittemot centralstationen. Foto: Convendum. Foto Anna Reinfeldt: Gustav Kaiser. Montage: Fastighetsvärlden.

Vasakronan hyr ut 5 400 kvm i Stockholm city

Tecknat tre kontrakt i fastigheten Klara C på Vasagatan 16.
Krönika: Mona Kjellberg

Vi har byggt in oss i ett hörn

Varför byggs det inte där behoven är som störst? I en FV-krönika granskas glappet mellan bostadsbehov, politiska beslut och människors faktiska möjligheter att flytta.

Rutinerad toppduo lämnar Akademiska Hus

Båda har suttit i företagsledningen i mer än tio år.

Vendus förvärvar 51 butiksfastigheter för 2,7 mdr

Genomför två transaktioner och växer rejält.

… och Ica Fastigheter gör tre miljardaffärer

Gör en handfull affärer i Stockholm och Linköping

FV berättar om de fyra fastigheterna.

Union köper DNB Næringseiendom

Kommer förvalta fastigheter för cirka 50 miljarder kronor.

Så här häftigt ska Riksbyggen bygga

Kompletterar höghus med en byggnad som kragar ut över vattnet.

Klövern bygger 700 bostäder i Solna – Peab varit sköldpadda

Stor fastighet som ingick i miljardpaket.

Niam köper nytt av CBRE IM

Genomför åter en snabb avyttring.

 Tillbaka till förstasidan