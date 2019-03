RED och Peritas lockar Elgiganten och Jysk

Det blir Elgiganten som tar klivet över till östra sidan av Birsta där de planerar att öppna med sitt nya format under hösten 2019, samtidigt som EKO Stormarknad. Elgiganten lämnar därmed en fastighet som ägs av Ikea.

Det står nu klart att hemelektronikjätten Elgiganten flyttar från den västra sidan till en ny skräddarsydd lokal. Markförvärvet i östra delen av Birsta handelsområde i Sundsvall, alldeles intill Ica Maxi, är strategiskt beläget med flertalet av marknadens starkaste handelsaktörer.

Den 1 oktober förra året påbörjades markarbetena av den första etappen som motsvarar ca 12.000 kvm vilken förväntas bli färdigställd under Q3 2019. Etapp två avses komma igång under Q2 2019, där Jysk är ytterligare en hyresgäst som väljer att flytta in. Jysks nya butik planeras att öppna under våren 2020.

RED och Peritas har i och med dessa ytterligare uthyrningar fyllt ca 75 procent av ytorna av den planerade byggnationen och ser med stor tillförlitlighet fram emot att kunna hyra ut de sista lokalerna om ca 4.000 kvm inom kort.

– Vi på RED och Peritas är mycket nöjda och stolta över att ha knutit oss an Elgiganten och Jysk till vårt nya handelsprojekt i Birsta och välkomnar med glädje hyresgästerna till området. Vi visar härmed att vi har kapaciteten att rita om handelskartan i Birsta och att hyresgästerna har ett starkt förtroende för oss, säger Ronald Rico, vd på RED.