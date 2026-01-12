RED Management blir en del av Xpartners

XPartners stärker sitt erbjudande inom fastighetsutveckling i Sverige och adderar RED Management till gruppen. Bolaget levererar kvalificerad rådgivning och ledning av fastighetsprojekt och adderar specialiserad kompetens inom kommersiella utvecklingsprojekt.
RED Management grundades 2012 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Bolaget sysselsätter omkring 30 personer och erbjuder rådgivning och ledning av fastighetsutvecklingsprojekt för svenska och internationella fastighetsägare och byggherrar. Tjänsterna omfattar analys, due diligence, planändringar, hållbarhet, byggherreombud och projektledning. Under det senaste räkenskapsåret omsatte bolaget drygt 60 miljoner kronor.
– Vi är mycket nöjda över att kunna välkomna RED Management till XPartners. Bolaget har djup specialistkompetens inom rådgivning och ledning av fastighetsutvecklingsprojekt och stärker vårt erbjudande inom kommersiella fastighetsprojekt. Genom XPartners nätverk skapar vi goda möjligheter till samarbeten med andra bolag i gruppen och till att erbjuda fler kunder ett samlat, starkare team, säger Magnus Trollius, Managing Director, XPartners Sverige.
Kundbasen består av ledande fastighetsaktörer med långsiktiga utvecklingsplaner, vilket ger stabil efterfrågan och god potential för fördjupade samarbeten inom XPartners nätverk.
– Vi är väldigt glada över att bli en del av XPartners. Att vi får chansen att fortsätta vara RED Management, med vår kultur och vårt arbetssätt, samtidigt som vi får tillgång till en större plattform och bredare kompetens är en stor styrka. Vi tror att kombinationen av en entreprenöriell miljö och ett starkt nätverk kommer att skapa ännu större värde för både våra medarbetare och våra kunder, säger Sophie Löfving, vd, RED Management.
XPartners Group AB är en nordisk konsultkoncern inom samhällsbyggnad. Koncernen samlar över 1.800 specialister som ger rådgivning inom infrastruktur, byggnader, energi och miljö. Gruppen består av omkring 60 entreprenörsdrivna bolag som får stöd genom en gemensam plattform för samarbete och tillväxt. På pro forma-basis uppgår årsomsättningen till drygt 3,5 miljarder kronor och bolaget ägs huvudsakligen av medarbetarna, med stöd från private equity-bolaget Axcel.