Realy och Tornstaden bygger 162 bostäder i Hässelby

Realy Bostad och Tornstaden tar nästa steg i sitt samarbete genom att teckna entreprenadkontrakt för projektet Hässelby Berså i fastigheten Strandärten 22 i Stockholms stad. Projektet omfattar 162 hyresrätter fördelade på tre hus.

Uppdraget innebär att Tornstaden utför en totalentreprenad enligt ABT 06. Projektet markerar samtidigt Realy Bostads första etablering inom Stockholms stadsgränser och ett viktigt steg i bolagets fortsatta expansion.

Hässelby Berså omfattar 162 hyresrätter fördelade på tre flerfamiljshus i fem till sex våningar. Projektet genomförs i tre etapper, där varje huskropp utgör en egen etapp, och den sista etappen planeras stå klar cirka 22 månader efter produktionsstart. Byggstart är planerad till september 2026 och projektet utvecklas med ambitionen att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, version 4.1.

Samarbetet mellan Realy Bostad och Tornstaden bygger vidare på de pågående projekten Kv. Atlas i GoCo Health Innovation City i Mölndal och Norrgården i Mölnlycke, Härryda. Med Hässelby Berså tar parterna nu samarbetet vidare till Stockholmsregionen.

– Att vi nu fortsätter samarbetet med Tornstaden i ytterligare ett projekt i en ny region känns mycket bra. Vi har byggt upp ett starkt och förtroendefullt partnerskap i Atlas & Norrgården, och ser fram emot att ta det vidare i Hässelby Berså. Samtidigt är detta ett viktigt steg för Realy Bostad när vi nu etablerar oss i Stockholms stad och bidrar med nya högkvalitativa hyresrätter i ett område med stor efterfrågan, säger Andreas Falk, projektchef på Realy Bostad.

– Projekt Hässelby Berså ligger helt i linje med hur vi vill arbeta – i nära samverkan med långsiktiga kunder och samarbetspartners. Vårt samarbete med Realy Bostad har utvecklats väldigt positivt genom projekten Atlas och Norrgården. Vi är mycket glada över förtroendet att nu få fortsätta resan tillsammans även i Stockholm, säger Mattias Gustafson, vd på Byggnads AB Tornstaden.

Gemensamma värderingar kring kvalitet, hållbarhet och ett nära samarbete präglar partnerskapet mellan Realy Bostad och Tornstaden. Ambitionen är att tillsammans utveckla långsiktigt hållbara bostäder med fokus på goda livsmiljöer och hög kvalitet i genomförandet.