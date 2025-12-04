Realy Bostad. Hässelby villastad.

Realy köper byggrätter för 161 bostäder i Hässelby Villastad

Realy Bostad fortsätter att stärka sin närvaro i Stockholm stad genom att förvärva byggrätter i Hässelby Villastad i Stockholm, omfattande 161 moderna och miljöcertifierade hyreslägenheter. Projektet Hässelby Berså ligger inom en nyligen lagakraftvunnen detaljplan och produktionsstart förväntas redan efter sommaren.
– Vi räknar med att kunna kommunicera fler affärer i närtid, säger Hannes Malm, vd på Realy Bostad.

Hässelby Berså – Hässelby Villastad, Stockholm

  • Antal bostäder: cirka 161 hyreslägenheter
  • BOA: ca 8.400 kvm
  • Hus: 3 bostadshus, 5–6 våningar
  • Parkering: cirka 68 platser, huvudsakligen i garage
  • Certifiering: Miljöbyggnad Silver 4.0, EU-taxonomi-aligned
Förvärvet genomförs samtidigt som bolaget säkrar ett kapitaltillskott från befintliga investerare, vilket ytterligare stärker Realys finansiella position inför kommande etableringar. Den totala portföljen uppgår nu till över 1.000 bostäder i olika skeden och cirka 3 miljarder kronor i utvecklingsvärde.

– Med Hässelby Berså fortsätter vi att utveckla framtidssäkra och hållbara hyresbostäder i attraktiva lägen i Stockholms stad, där vi ser en långsiktig och växande efterfrågan. Detta är ytterligare ett steg i vår tillväxtresa, och vi räknar med att kunna kommunicera fler affärer i närtid, säger Hannes Malm, vd på Realy Bostad.

Realy Bostad har sedan starten 2022 byggt upp en stabil och växande portfölj för egen förvaltning i attraktiva lägen i Stockholm och Göteborg. Med 450 bostäder i produktion är bolaget idag en av Sveriges mest aktiva bostadsutvecklare ochsiktet är inställt på fortsatt tillväxt.

– Kapitaltillskottet från våra befintliga investerare ger oss fortsatt handlingskraft i en marknad med attraktiva möjligheter. Det visar på ett starkt förtroende för vår strategi och vår projektportfölj, säger Oscar Perers, CFO på Realy Bostad.

I Hässelby Villastad utvecklar Realy Bostad nu cirka 161 hyreslägenheter fördelade på tre bostadshus om 5–6 våningar. Med ett kollektivtrafiknära läge längs Lövstavägen, närhet till Mälaren, badplatser och Grimsta naturreservat samt kort restid in till city, skapas ett boende med stark koppling till både natur och stad.

Bostäderna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver 4.0 och kompletteras med energieffektiva lösningar såsom solceller, effektiv värmeförsörjning och mobilitetsåtgärder. Projektet blir ett av få större infill-projekt med moderna hyresrätter inom Stockholms stad. Projektet beräknas byggstarta i september 2026 med inflytt från maj 2028.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

