Realy köper bostadsprojekt av H2 i Sollentuna

Realy Bostad och Hanssons Hus, H2, utvecklar sitt samarbete ytterligare genom Realys förvärv av H2:s projekt Torghusen vid Väsjö torg i Sollentuna, ett bostads- och stadsutvecklingsprojekt under pågående byggnation. Projektet omfattar 122 hyreslägenheter, 6 radhus samt två kommersiella lokaler om totalt cirka 1.100 kvm, där Hemköp redan är kontrakterade för cirka 1.000 kvm.

Torghusen – Väsjö torg, Sollentuna Antal bostäder: 122 lägenheter samt 6 radhus

BOA: cirka 6.600 kvm

LOA: cirka 1.100 kvm, varav cirka 1.000 kvm hyrts ut till Axfood (Hemköp)

Hus: 2 bostadshus, 4-5 våningar

Certifiering: Miljöbyggnad Silver 4.0, EU-taxonomi-aligned

Byggstart skedde i april 2025 och de första hyresgästerna beräknas flytta in i juni 2026.

Affären innebär att H2 fortsatt kommer ansvara för genomförandet och produktionen, och att Realy Bostad tillträder som långsiktig ägare och förvaltare med ansvar för uthyrning av lägenheterna och försäljning av radhusen. Innehåll och utformning har anpassats gemensamt för att säkerställa en produkt som möter högt ställda krav på kvalitet, hållbarhet och funktion över tid.

– Torghusen är ett viktigt steg i vår tillväxtresa och ett tydligt exempel på hur vi fortsätter att bygga vår portfölj av bostäder för långsiktig egen förvaltning i attraktiva och växande stadsdelar. Vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med H2 genom detta förvärv som passar väl in i vår långsiktiga portfölj och möter en tydlig efterfrågan på bostäder i området, säger Hannes Malm, vd på Realy Bostad.

– Vi är glada över att kunna utveckla vårt samarbete med Realy Bostad ytterligare genom att de nu går in som långsiktiga ägare i projektet. Detta möjliggör för oss att lägga ytterligare fokus på projektutveckling och andra intressanta projekt i regionen, samtidigt som vi fortsätter byggnationen och färdigställandet av Torghusen vid Väsjö torg, säger Rikard Hansson, vd på H2.

Torghusen är beläget i den snabbt framväxande stadsdelen Väsjö torg i Sollentuna, där stadsliv kombineras med närhet till naturreservat, sjöar, löp- och skidspår samt Väsjöbackens skid- och cykelområde. Projektet bidrar till att skapa ett levande centrum med bostäder ovanpå dagligvaruhandel och service – ett stadsbyggnadsgrepp som stärker både platsen och vardagslivet för de boende.

Bostäderna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver 4.0 och utrustas med energieffektiva system, solpaneler samt digitaliserad förvaltning.

För Realy Bostad innebär Torghusen ett fortsatt steg i bolagets långsiktiga satsning på utveckling av bostäder för egen förvaltning. Vid utgången av 2026 kommer bolaget, genom detta förvärv, ha cirka 790 färdigställda bostäder i egen långsiktig förvaltning. Den totala portföljen uppgår till cirka 1.350 bostäder, med projekt i olika skeden samt ytterligare förvärv som ännu inte kommunicerats.

För H2 är Torghusen vid Väsjö torg ett spännande och inspirerande projekt med ett flertal innovativa lösningar som kombinerar bostäder, handel och service i ett växande område. Samarbetet med Realy Bostad möjliggör en fortsatt expansiv satsning från H2 för att möta efterfrågan på fler långsiktiga boendemiljöer med fokus på hållbart byggande i Stockholmsregionen.