Realy Bostad köper byggrätter från Storsala

Realy Bostad har förvärvat en byggrätt för 119 hyresbostäder i Barkarby Villastad, Järfälla kommun – ett infill-projekt beläget 150 meter från Barkarby station. Förvärvet utgör ett led i bolagets tillväxtresa och innebär att portföljen når cirka 1 470 bostäder. Säljare är fastighetsbolaget Storsala.

Tingsbyn • 119 hyresbostäder, 1–5 rum och kök • Barkarby Villastad, Järfälla kommun – 150 meter från Barkarby station • Byggstart: planerad till årsskiftet 2026/2027 • Inflyttning: från sommaren 2028 • Certifiering: Miljöbyggnad Silver 4.0, mål energiklass A

Tingsbyn omfattar fem hus kring en gemensam grönskande gård, med bostäder om 1–5 rum och kök samt garage under gård. Detaljplanen har vunnit laga kraft och marken är förberedd för byggstart. Byggstart planeras till årsskiftet, med inflyttning med start 2028.

I och med Tingsbyn omfattar årets planerade produktionsstarter nu tre projekt, i linje med Realy Bostads mål att produktionsstarta 500 bostäder om året.

Barkarby är ett av Stockholmsregionens största tillväxtområden och utvecklas till en regional knutpunkt där pendeltåg, bussar och regionaltåg möts – nytt stationshus och ny bussterminal öppnar i år, och i december 2027 förlängs tunnelbanans blå linje till Barkarby. Tingsbyn ligger i Barkarby Villastad, ett lugnt och grönt villaområde direkt intill Barkarbystaden, där pendeltåget når Odenplan på cirka 15 minuter.

– Tingsbyn är ett läge i absolut toppklass – 150 meter från Barkarby station, där tunnelbanan öppnar nästa år. Förvärvet tar oss ett tydligt steg mot vårt mål om fortsatt produktionstakt och tillväxt. Projektet blir vårt andra i Järfälla, där vi i år färdigställer kvarteret Tornérparken vid Jakobsberg centrum. Vi ser fram emot fortsatta satsningar i Järfälla kommun, säger Hannes Malm, vd och grundare, Realy Bostad.

Projektet uppförs enligt Realy Bostads standard med bergvärme, solceller, individuell mätning och debitering samt digitala tjänster för de boende. Husen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver 4.0, i linje med EU-taxonomins krav, och projektet har som mål att nå energiklass A.

– Att portföljen nu når ca 1 500 bostäder, mindre än fyra år efter starten, är ett styrkebesked för vår modell att förvärva och utveckla bostadsprojekt i bra lägen i Stockholm och Göteborg. Det är också ett resultat av ett starkt samarbete med Matter Real Estate, som backar vår fortsatta tillväxt, säger Oscar Perers, CFO och grundare, Realy Bostad.