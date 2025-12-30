RE Equity Fund köpt för 1,2 mdr under 2025

Under 2025 har RE Equity förvärvat fastigheter till ett sammanlagt värde om cirka 1,2 miljarder SEK, vilket innebär att koncernens totala fastighetsbestånd nu uppgår till omkring 2 miljarder SEK i marknadsvärde.

RE Equitys tillgångar kännetecknas av långa och stabila intäktsflöden, med en genomsnittlig återstående löptid (WAULT) om cirka 12 år. Det handlar om nybyggda eller nyligen färdigställda fastigheter och om helt offentligt och skattefinansierade hyresintäkter.

Fastighetsportföljen omfattar bland annat utbildningsfastigheter, äldreboenden, LSS-boenden, omsorgsfastigheter, affordable housing samt kriminalvårdsfastigheter.

RE Equity har som ambition att utvecklas till en ledande utvecklare och fastighetsägare av infrastrukturliknande tillgångar i Norden, med fokus på stabil avkastning, låg risk och långsiktigt värdeskapande för investerare och samhälle.

– Inför 2026 ser RE Equity Fund goda möjligheter till fortsatt tillväxt genom såväl nya förvärv som utvecklingsprojekt, samtidigt som bolaget fortsätter att förfina sina arbetssätt genom datadriven förvaltning, effektiv kapitalallokering och ett konsekvent fokus på hyresgäster och samhällsnytta. RE Equity går in i 2026 med en stark grund, en tydlig strategi och en uttalad ambition att fortsätta växa, säger Max Qwarnström, managing partner vid RE Equity.

RE Equity Fund är ett bolag som grundades 2019.

Största ägare i RE Equity Fund är Max Qwarnström genom sitt bolag samt Ralph Torgersson genom bolag. RE Equity Fund är strukturerat som ett investmentbolag, där man själva startar upp nya strategier som hel eller delägda dotterbolag till RE Equity Fund. Det kan även ske i samarbete med andra fastighetsaktörer och investerare.