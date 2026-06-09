Rättstvist kan vänta för Peab
Olika syn kring stort utvecklingsområde utanför Stockholm. Toppolitikern: ”Det är inget jag tagit lätt på”.
Olika syn kring stort utvecklingsområde utanför Stockholm. Toppolitikern: ”Det är inget jag tagit lätt på”.
Planerar för påbyggnation av nyinköpt fastighet.
40 ombyggda fängelseceller.
Når nu nästan ett fastighetsvärde på 5 miljarder kronor i kommunen.
Följer upp storköpen från M2 och Nivika.
Tre byggnader som ska bli 56, 88 och 115 meter höga. Två lokala förslag utmanade.
Tvingas avbryta storprojekt i attraktivt läge. Skulle bli del av historisk stadsutveckling mittemot landmärke.
Öppnar butik nära Norrmalmstorg.
Bakslag för bostäder. Öppnar upp för hotell.
Investerar drygt 200 miljoner kronor.
Affär med en blandad portfölj om 30 fastigheter. FV berättar om alla tidigare affärer – och om framtidsmålet.
Delar även ut beröm till polisen. Victoriahem, Stena Fastigheter och Uppsalahem om prioriterat arbete.
FV Fokus Intervju med Torleif Falk ✓ Synen på Nobel och Slussen ✓ 3 smultronställen i Stockholm ✓ Det mest frustrerande på jobbet ✓ 10 år som stadsarkitekt – vad händer härnäst?
110 000 kvm och drygt 800 intagna.
Säljer nästan 10 procent över värdering.