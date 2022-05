Winsth: ”Ränteutgifterna dubbleras till nästa årsskifte”

Ränteutgifterna dubbleras till nästa årsskifte. Det var budskapet från Nordeas chefsekonom Annika Winsth under Fastighetsvärldens seminarium Stockholmsmarknaden på Grand Hotel. Hon rekommenderade alla att följa vad Fed gör.

Annika Winsth inledde med att berätta att hon aldrig trott att ho skulle behöva göra analyser under en pandemi eller under ett krig i Europa. Den ekonomiska situationen är under rejäl press sedan ett tag tillbaka.

– Det är helt avgörande vad centralbankerna gör. De har gjort en 180-gradare. De har nu väldigt bråttom att bekämpa inflationen och utvecklingen. Ingen vet hur mycket de behöver trycka till. Generellt set tär många länder långt över 2-procentsmålet, sa Winsth.

Hon konstaterade att hon länge varit kritisk till att Centralbanken bedrivit en expansiv finanspolitik – ända sedan 2016, speciellt från 2021. Annika Winsth och Nordea förutspår en snar räntföjning på 50 punkter, en på 25 punkter och ytterligare en på 50 punkter, alltså upp 1,25 procentenheter innan man stoppar.

– Ränteutgifterna dubbleras till nästa årsskifte sa Winsth om de som valt rörlig ränta.

När det gällde långräntorna sa Annika Winsth:

– Långräntorna stack långt tidigare. Det har varit ett lodrätt streck uppåt. När fed är klara, så kommer långräntorna att toppa. Vi tror att det kommer att ske ungefär nästa sommar.

Hon konstaterade vidare att den amerikanska inflationen är rejält hög, den europeiska lägre och att den kinesiska är på en betydligt lägre nivå.

– Amerikansk ekonomi är superstark. När man höjt lönerna får man in inflationen. Det kommer krävas aggressiva höjningar i USA. Europa är i något sämre skick. Vi tror på lägre räntehöjningar.

Nordeas chefsekonom tror att vi vid årsskiftet kommer att veta ganska mycket om framtidens ekonomi.

– Hushållen är oroliga, men de kan bära högre kostnader. Hushållen har överlag väldigt goda förutsättningar. Många har gynnats enormt under de senaste åren. Majoriteten av hushållen kan hantera räntehöjningar. Att ge tusen kronor till alla som har en bil är väldigt dålig politik.

Annika Winsth slog fast att det kommer att ge konsekvenser för bostadsmarknaden.

– Många kommer börja spara. Vi tror att bostadspriserna kommer att falla 10 procent. Det är jättemycket.

Om inflationen ändå inte kommit ner?

– Då har vi ett riktigt dåligt scenarin. Jag vänder mig starkt mot att Centralbankerna, inklusive i Sverige, har agerat som de gjort och svängt så drastiskt efter att tidigare gett tydliga besked om något helt annat. Samhället har ett ansvar för att ge medborgarna en möjlighet att anpassa sig, men nu kommer det att gå fort.

I allt mörker såg Annika Winsth även något rejält positivt.

– Arbetsmarknaden är superstark, det är riktigt positivt. Vi har den hetaste arbetsmarknaden på minst ett decennium. Vi har otroligt bra arbetsmarknadssiffror. Men det innebär förväntningar på högre löner. Kommer man vara beredda att betala ett pris för att ge stabilitet i ekonomin? Jag tror många av de stora fackförbunden kommer gå med på det eftersom utvecklingen under en lång tid varit så bra.