Ramboll först in i Jernhusens nya Grand Central

Grand Central blir Göteborgs nya klenodbyggnad och stationshus för Västlänken. Nu har Jernhusen tecknat ett första hyresavtal för fastigheten och det är Ramboll som hyr 2 700 kvm med inflyttning i augusti 2027. – Grand Central stod ut, säger Rambolls vd Anette Seger till FV angående de sex–sju förslag som bolaget valde mellan i slutskedet.

Klara hyresgäster: Grand Central: Ramboll: 2 700 kvm Park Central: Teknikkonsultföretaget ELU: 1 750 kvm.

United Spaces (tidigare Ioffice): 5 700 kvm.

Coop livsmedelsbutik: 1 100 kvm.

STC flaggskeppsgym: 1 600 kvm.

Västlänken ska öppna i slutet av 2026. Kontorslokalerna i Grand Central, där huvuduppgången till den nya pendeltågssträckningen finns, sker ett halvår senare.

– Grand Central som arbetsplats är oslagbar. Det är en premiumprodukt med högsta kvalitet i materialval och högt i tak, säger vd Biljana Pehrsson på Jernhusen.

Byggnaden innehåller totalt drygt 15 000 kvm. Kontorsytorna utgör 7 700 kvm. Därmed är drygt en tredjedel av kontorslokalerna uthyrda.

Genom etableringen i Grand Central stärker Ramboll sin närvaro i Göteborg. Idag har bolaget en förhyrning i Gårda – troligtvis den mest externa av teknikkonsultens 23 kontor runt om i Sverige.

– Våra kontor finns nästan alltid vid en tågstation. Så är det i Stockholm, Malmö, Uppsala och andra orter där vi finns. Göteborg har varit undantaget. Därför är vi nu extra glada över att vi kommer att få nya lokaler i ett så kommunikationsstarkt läge, där det nya huset dessutom är av trästomme, där det är fyra meter högt i tak i våra lokaler och där kontorslokalerna ska certifieras som BREEAM Outstanding, säger Anette Seger, vd vid Ramboll Sverige, till Fastighetsvärlden.

Bolaget flyttar in lokalerna med cirka 350 medarbetare och blir med det centrala läget, precis intill all kollektivtrafik, också en del av den nya stationsnära stadsdel som växer fram i området kring Centralstationen.

Colliers har varit rådgivare till Ramboll i processen. Ett stort antal lokalförslag inkom varefter Ramboll valde att besöka sex–sju. Det nya hyresavtalet innebär att Ramboll kommer lämna förhyrningen i Gårda där Platzer är hyresvärd.

Den nya byggnaden vid Centralstationen är ritad av Reiulf Ramstad Arkitekter. Som den mittersta – och den största uppgången till nya Västlänken Station Centralen kommer huset också innehålla stationsfunktioner, kontor, restauranger och handel.

Grand Central är den ena av två fastigheter som Jernhusen håller på att uppföra. Den andra är Park Central, som utvecklas ihop med NCC, och ligger bredvid och som är nästan tre gånger så stor.

– Flytten till Grand Central är ett strategiskt steg i Rambolls långsiktiga satsning i Göteborg. Vi är djupt engagerade i stadens utveckling och deltar i flera centrala stadsutvecklingsprojekt, säger Anette Seger, vd för Ramboll Sverige.

Ramboll fanns bland annat det vinnande team som vann tävlingen om den nya simanläggning som ska ersätta Valhallabadet.

Biljana Pehrsson, vd på Jernhusen, är minst sagt nöjd med Grand Centrals första hyresgäst.

– Grand Central betyder mycket för Göteborgs utveckling och huset förtjänar en första hyresgäst av rang. Vi är därför mycket glada att välkomna just Ramboll till Grand Central. Här kommer deras medarbetare och kunder kunna njuta av allt som närheten till Göteborgs innerstad erbjuder. Att dessutom kunna bo på annan ort och ta sig raka vägen till kontoret med tåget gör Grand Central svårslagen som arbetsplats, säger VD Biljana Pehrsson på Jernhusen.

Fastighetsvärlden har de senaste åren kunnat berätta att Ramboll har tecknat ett antal hyreskontrakt för nya eller nyrenoverade fastigheter i utmärkt läge. I Stockholm ska bolaget flytta till Atrium Ljungbergs projekt vid Medborgarplatsen, i Malmö är man sedan några år hyresgäst i just Jernhusens kontorsfastighet Foajén invid centralstationen och i Uppsala hyr man av Vasakronan i Magasin X vid stationen.

– Vi har en uttalad strategi att vi vill stärka vår position att vi ska visa framfötterna. Vi vill även finnas och bidra där stadsutveckling sker, säger Anette Seger, vd.

I såväl Stockholm som Göteborg har bolaget minskat sin lokalförhyrning vid det nya hyreskontraktet.

Ramboll är ägt av en stiftelse och har verksamhet i 35 länder. Det grundades i Danmark 1945 och huvudkontoret finns i Köpenhamn.

Biljana Pehrsson känner att det finns ett stort intresse för att hyra lokaler i både Grand Central och Park Central. Ramboll är troligen den största hyresgäst som flyttar in i Grand Central, de övriga blir troligen mindre där ytorna kan delas upp i 500 och 1 000 kvadratmeter.

– Jag tror att fastigheten kommer vara fullt uthyrd vid färdigställandet. Nu kan intressenter dessutom se hur det kommer att se ut. Det höjer intresset ytterligare. Vårt mål är även att merparten av de butiks- och restauranglokaler som vi har kommer vara öppna tidigare, i samband med att trafiken i Västlänken påbörjas.

Retailytorna i markplan omfattar 1 400 kvm totalt och ska fyllas med handel/restaurang/service.

Stationshallen rymmer sju lokaler. Där har Jernhusen många intressenter och aktiva dialoger för samtliga, varav tre långt gångna.

Den större grannfastigheten Park Central innehåller 26 000 kvm kontorsyta och ca 3 200 kvm retailyta. Total yta där är 40 000 kvm.

– För kontoren där räknar vi med större hyresgäster eftersom våningsplanen är större, från 1 000 kvm upp till 5 700 kvm på ett våningsplan. Hyresgästerna i Park Central får en stor takpark, precis på samma sätt som för övrigt hyresgästerna i Grand Central kommer att få, säger Biljana Pehrsson.

Jernhusen har hittills kommunicerat fyra hyresgäster i Park Central. De summerar drygt 10.000 kvm – se faktarutan.

Den större fastigheten Park Central utvecklar Jernhusen tillsammans med NCC. Men om det finns någon fastighetsägare som hoppas kunna köpa någon av de båda fastigheterna framöver så ska den aktören inte ha för höga förhoppningar om att gå i mål med en sådan affär.

– Vi äger gärna våra stationsnära fastigheter långsiktigt, säger Pehrsson till FV.

Jernhusen har en stark position på den i övrigt för stunden ofta vakanstunga fastighetsmarknaden. Jernhusens vakansgrad är endast är strax över 4 procent, när många konkurrenter redovisar en tre gånger så hög siffra.

– Vi har starka lägen. Många vill hyra i lägen med stark infrastruktur.

Vid Göteborgs central passerar 28–30 miljoner besökare årligen, som kommer via fjärrtåg eller pendel. Dessa kommer att spridas på ett större område när pendeln kommer via Västlänken.

– Erfarenheterna från Stockholm säger att Centralstationen inte kommer att tappa så mycket trafik som vi först trodde. Dessutom förväntas resandet öka kraftigt. Vi tror att det kommer bli ungefär lika i antalet besökare när det gäller Centralstationen och Västlänken.

Efter att de båda fastigheterna i Göteborg är färdigutvecklade är det dags för Jernhusen att ta tag i nästa etapp och detaljplan som innehåller en handfull höghus i Centralenområdet – varav ett innehåller bostäder, något som Jernhusen inte ska utveckla själva.

Först ut är dock ett högt projekt där Jernhusen planerar för både hotell och kontor. Det handlar om tre byggnader med gemensam bottenvåning som byggs samman med Nils Ericson-terminalen och Grand Central.